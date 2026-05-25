La Serie A 2025/26 si è conclusa ieri sera regalando risultati sorprendenti e destinati a far discutere ancora a lungo. A festeggiare sono soprattutto Roma e Como, capaci di conquistare uno storico pass per la prossima Champions League, mentre a vivere una vera e propria delusione sono Milan e Juventus, escluse dalla massima competizione europea.

Due verdetti che hanno inevitabilmente scatenato rabbia, contestazioni e riflessioni profonde all’interno dei rispettivi ambienti. Il quinto posto dei rossoneri e il sesto dei bianconeri rappresentano infatti un fallimento pesante sia dal punto di vista sportivo che economico.

L’assenza dalla Champions priverà Milan e Juventus di introiti fondamentali per il bilancio e potrebbe ora provocare conseguenze importanti anche a livello societario. Le prossime settimane si preannunciano quindi decisive per il futuro di due delle realtà più prestigiose del calcio italiano.

Milan, Cardinale pensa alla rivoluzione totale

In casa rossonera il clima sarebbe particolarmente teso. Secondo quanto filtra nelle ultime ore, Gerry Cardinale starebbe valutando una vera e propria rivoluzione interna dopo il mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions.

I cambiamenti potrebbero coinvolgere diversi elementi dell’attuale assetto dirigenziale. Nel mirino ci sarebbe innanzitutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani, già da tempo contestato da una parte consistente della tifoseria milanista.

Ma non sarebbe l’unico a rischiare. Anche il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare potrebbero infatti pagare il prezzo di una stagione conclusa ben al di sotto delle aspettative iniziali.

L’idea di Cardinale sarebbe quella di ripartire da una nuova struttura societaria, capace di rilanciare il Milan sia sul piano sportivo che progettuale.

Juventus, Comolli resta in bilico

Situazione meno drastica ma comunque delicata anche alla Juventus. Nonostante le recenti parole di mediazione espresse pubblicamente da Luciano Spalletti, il rapporto tra il tecnico toscano e l’amministratore delegato Damien Comolli continuerebbe a essere piuttosto freddo.

Le visioni sul futuro della squadra sembrerebbero infatti differenti e il sesto posto finale potrebbe spingere la proprietà a prendere decisioni drastiche.

Qualora fosse proprio Comolli a pagare il prezzo del fallimento europeo, non si potrebbe escludere un suo allontanamento già nelle prossime settimane.

Con lui rischierebbero inevitabilmente anche François Modesto e Ottolini, figure fortemente volute proprio dal dirigente francese durante la recente ristrutturazione societaria della Continassa.