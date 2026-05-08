Il malcontento cresce, le radio ribollono, i social amplificano ogni critica e il sentimento comune sembra ormai chiaro: una parte sempre più ampia delle tifoserie di Roma e Juventus chiede una rivoluzione vera. Non un semplice ritocco estivo, non due o tre innesti mirati, ma un cambiamento profondo della struttura tecnica delle rispettive squadre. Il motivo è semplice e nasce da stagioni che, agli occhi dei tifosi, sembrano ripetersi identiche anno dopo anno: rincorsa al quarto posto, qualche fiammata isolata e una bacheca che continua a riempirsi molto meno rispetto alle aspettative.

I tifosi chiedono un cambio

A Torino come nella Capitale il sentimento dominante è la frustrazione. La Juventus, dopo la fine del ciclo leggendario dei nove scudetti consecutivi, non è più riuscita a ritrovare continuità vincente. Cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, ma il risultato finale sembra sempre lo stesso: una squadra competitiva a tratti, ma raramente dominante. I tifosi bianconeri contestano soprattutto la sensazione di immobilismo tecnico, la permanenza di uno “zoccolo duro” che non avrebbe più la forza di riportare il club ai vertici europei e italiani.

Discorso molto simile per la Roma. I giallorossi continuano a vivere stagioni sospese tra ambizione e incompiutezza, con il piazzamento Champions diventato il vero obiettivo ricorrente.

Le ultime annate hanno lasciato in eredità entusiasmo intermittente e la conquista della Conference, troppo poco per una piazza passionale che sogna a essere competitiva.

Le società però vanno in direzione opposta

Il paradosso è che i piani dei club sembrano raccontare una strategia completamente diversa rispetto alle richieste delle tifoserie. La Juventus, infatti, negli ultimi mesi ha lavorato proprio per consolidare l’ossatura della rosa. Da Weston McKennie fino a Manuel Locatelli, diversi protagonisti del gruppo bianconero sono stati blindati o sarebbero vicini al rinnovo, segnale evidente della volontà societaria di mantenere una base considerata ancora affidabile.

Anche la Roma sembra orientata sulla stessa linea.

Se fino a poche settimane fa il futuro di Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini appariva incerto, complici rendimento altalenante e contestazioni, oggi il quadro sarebbe cambiato sensibilmente. I tre senatori giallorossi sarebbero infatti sempre più vicini alla permanenza, scelta che testimonia la volontà del club di preservare leadership ed equilibrio interno.

Una decisione che avrebbe anche il sostegno degli allenatori coinvolti nei progetti tecnici. Luciano Spalletti e soprattutto Gian Piero Gasperini, infatti, starebbero spingendo per mantenere la struttura portante delle rispettive squadre, puntando piuttosto ad aggiungere calciatori più freschi e funzionali per aumentare qualità e profondità delle rotazioni. L’idea sarebbe quindi quella di evolvere senza stravolgere.