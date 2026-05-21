La Juventus si prepara ad affrontare il derby della Mole contro il Torino in una fase cruciale della stagione. La squadra bianconera deve fare i conti con un'assenza significativa in difesa: Gleison Bremer, squalificato dopo l'ammonizione rimediata nell'ultima gara contro la Fiorentina. L'ex difensore granata, diffidato, chiude così in anticipo la sua stagione, lasciando un vuoto importante proprio mentre la corsa alla Champions League appare compromessa e le speranze europee sono appese a un filo.

Per sopperire alla defezione di Bremer, il tecnico Spalletti ha individuato in Federico Gatti il principale candidato a riprendersi un posto da titolare.

Il difensore italiano è pronto a scendere in campo dal primo minuto, formando la retroguardia con Kelly, Kalulu e Cambiaso. A centrocampo, permane l'incertezza sulle condizioni di Thuram, ancora alle prese con problemi fisici; in caso di sua assenza, Koopmeiners è pronto ad affiancare il capitano Locatelli. Nessun dubbio, invece, per l'attacco e la trequarti: Conceicao, McKennie e Yildiz saranno confermati in blocco a supporto di Dusan Vlahovic, sul quale ricadrà ancora una volta il peso offensivo della squadra.

Il ruolo chiave di Gatti e le ambizioni europee

L'ingresso di Gatti in difesa assume un'importanza strategica per la Juventus, chiamata a una prova di solidità contro le offensive del Torino.

La partita contro i granata, in programma domenica alle 20:45, rappresenta l'ultima e decisiva giornata di campionato. Il destino europeo dei bianconeri non è più interamente nelle loro mani, essendo condizionato anche dai risultati di Roma e Milan. Nonostante ciò, l'imperativo è mantenere alta la concentrazione e puntare al massimo risultato, come sottolineato dal tecnico Spalletti.

Le speranze di una qualificazione in Champions League passano anche dai gol di Dusan Vlahovic, già protagonista in passato in questa stracittadina. Nell'ottobre del 2022, una sua rete fu sufficiente per assicurare i tre punti alla Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino. La fiducia riposta in Gatti, indicato come il primo indiziato a partire titolare, evidenzia la volontà di Spalletti di affidarsi a un elemento di carattere per guidare la difesa in un momento così cruciale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e fondamentale per le ambizioni del club.