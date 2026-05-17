La Juventus spreca tutto nel momento più delicato della stagione e ora la qualificazione alla prossima Champions League non dipende più soltanto dai bianconeri. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina, capace di imporsi con un netto 0-2 all’Allianz Stadium, cambia completamente gli equilibri della corsa europea e costringe la squadra di Luciano Spalletti a guardare con apprensione anche ai risultati delle dirette concorrenti.

Un ko pesantissimo, tanto nel risultato quanto nelle conseguenze in classifica. La Juventus scivola infatti nuovamente al sesto posto, restando ferma mentre Milan e Roma allungano al terzo e quarto posto.

Davanti ai bianconeri c’è anche il Como, altra protagonista assoluta di questo incredibile finale di stagione. A una sola giornata dal termine, la situazione è diventata estremamente complicata e il margine d’errore è ormai azzerato.

La Juventus cade e perde il controllo della corsa Champions

Contro la Fiorentina serviva una prova di forza, ma la Juventus ha mostrato ancora una volta tutti i limiti di una stagione vissuta tra alti e bassi. I viola hanno colpito nei momenti chiave della partita, controllando il match con personalità e approfittando delle difficoltà offensive e mentali della formazione bianconera.

Il risultato finale lascia ora la squadra di Spalletti a tre punti di distanza da Milan e Roma, attualmente terza e quarta, e alla pari con il Como.

Una situazione che obbligherà la Juventus a vincere necessariamente l’ultima partita di campionato contro il Torino, sperando però contemporaneamente in almeno un passo falso delle rivali.

Il problema, per i bianconeri, è che gli incroci dell’ultima giornata sembrano tutt’altro che favorevoli. Il Milan chiuderà infatti la propria stagione a San Siro contro il Cagliari, mentre la Roma farà visita a un Hellas Verona già matematicamente retrocesso. Anche il Como avrà sulla carta un impegno abbordabile contro la Cremonese, squadra che potrebbe arrivare all’ultima giornata già condannata alla retrocessione oppure ancora disperatamente coinvolta nella lotta salvezza.

Ultimi 90 minuti decisivi: in palio c’è il futuro dei club

La Juventus, dunque, non sarà più padrona del proprio destino. I bianconeri dovranno certamente fare il loro vincendo il derby contro il Torino, ma potrebbero non bastare neppure tre punti se le squadre davanti dovessero confermare il pronostico.

Uno scenario che rende ancora più pesante il rimpianto per il passo falso contro la Fiorentina. La qualificazione alla Champions League rappresenta infatti molto più di un semplice obiettivo sportivo: in ballo ci sono almeno 60 milioni di euro derivanti dai proventi UEFA, una cifra fondamentale per il futuro economico e tecnico dei club coinvolti.

Entrare nella massima competizione europea significherebbe avere maggiore forza sul mercato, maggiore appeal internazionale e più risorse per rinforzare la rosa. Restarne fuori, al contrario, rischierebbe di aprire riflessioni profonde soprattutto in casa Juventus, dove il progetto tecnico potrebbe subire conseguenze importanti.