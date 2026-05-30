Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, uno dei dossier ancora aperti alla Juventus sarebbe quello legato al futuro di Nico Gonzalez, con l’Atletico Madrid sempre interessato ma con condizioni economiche profondamente diverse rispetto a quelle ipotizzate un anno fa. Nel frattempo Max Allegri starebbe cominciando a fare i primi nomi al ds del Napoli Manna e fra questi ci sarebbe quello di Alexis Saelemaekers.

Nico Gonzalez verso Madrid: l’Atletico prova a risparmiare

Secondo la ricostruzione di Balzarini, l'Atletico Madrid starebbe continuando a trattare con la Juventus per il trasferimento di Nico Gonzalez, ma con una strategia decisamente più prudente rispetto agli accordi iniziali.

La scorsa estate era stato infatti definito un percorso che avrebbe portato al riscatto del giocatore per una cifra complessiva vicina ai 32 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi legati alle presenze. Un traguardo che però Nico Gonzalez non è riuscito a centrare a causa dei consueti problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera.

Questa situazione avrebbe inevitabilmente rafforzato il potere negoziale dell’Atletico Madrid. Sempre secondo Balzarini, la nuova proposta degli spagnoli non supererebbe i 20 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 28 milioni circolati in altre ricostruzioni negli ultimi giorni. Nonostante il ribasso, l’operazione potrebbe comunque andare in porto perché alla Juventus servirà liquidità immediata per alimentare il proprio mercato in entrata e rispettare le esigenze di bilancio.

Napoli su Saelemaekers, Inter alla finestra per Muharemovic

Nel frattempo a Napoli si attende ancora l’ufficialità dell’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, ma secondo le ultime indiscrezioni il tecnico livornese avrebbe già iniziato a indicare alcuni profili graditi al direttore sportivo Manna. Tra questi sarebbe emerso il nome di Alexis Saelemaekers, esterno belga reduce da una stagione positiva e vissuta in rossonero proprio con Allegri. Il classe 1999, utilizzabile sia come esterno basso sia in posizione più avanzata, avrebbe una valutazione che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

A Milano, sponda Inter, continua invece il lavoro di Marotta per rinforzare la difesa.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alfredo Pedullà, i nerazzurri seguirebbero con attenzione Tarik Muharemovic, centrale difensivo del Sassuolo considerato un profilo interessante in prospettiva. Molto dipenderà però dal futuro di Yann Bisseck: qualora arrivasse un’offerta vicina ai 40 milioni di euro, una parte dell’incasso potrebbe essere reinvestita proprio sul difensore neroverde. Una dinamica che coinvolgerebbe anche la Juventus, ancora proprietaria del 50% della futura rivendita del giocatore.