Il mercato dei portieri continua a intrecciarsi con quello delle big di Serie A e nelle ultime ore sarebbero arrivate novità importanti soprattutto per la Juventus. Secondo le indiscrezioni odierne infatti, il Liverpool avrebbe definitivamente chiuso le porte alla cessione di Alisson Becker, estremo difensore accostato con forza al club bianconero nelle scorse settimane.

I Reds considererebbero il brasiliano ancora centrale nel progetto tecnico e non avrebbero alcuna intenzione di privarsene, costringendo cosi la Juventus a valutare piste alternative per la propria porta.

Tuttavia, il club inglese sarebbe disposto a discutere l’uscita di Giorgi Mamardashvili, attualmente secondo proprio di Alisson.

Secondo quanto riferito dal giornalista De Blasis, sarebbe stato lo stesso Liverpool a proporre il portiere georgiano alla Juventus. Un’operazione che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane, magari attraverso la formula del prestito secco oppure con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai bianconeri di contenere i costi immediati.

Inter, il futuro di Bastoni resta in bilico

In casa Inter invece continua a tenere banco la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro sembrava molto vicino a un possibile trasferimento al Barcellona, ma la pista catalana avrebbe perso forza nelle ultime ore.

Questo però non significherebbe automaticamente permanenza certa a Milano. Sul centrale italiano infatti potrebbe inserirsi il Real Madrid, club che starebbe monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione.

Molto dipenderà però dalle future scelte societarie dei blancos. Prima servirà infatti capire chi vincerà le prossime elezioni presidenziali e soprattutto se José Mourinho sarà davvero il nuovo allenatore della squadra madrilena. Solo successivamente il Real potrebbe decidere se affondare concretamente il colpo per Bastoni.

Roma, idea Scamacca per l’attacco

Anche la Roma continua a lavorare per rinforzare la rosa da consegnare a Gian Piero Gasperini in vista della prossima Champions League.

L’obiettivo sarebbe quello di affiancare una seconda punta di livello a Donyel Malen.

Secondo quanto scritto da Nicolò Schira, il nome caldo sarebbe quello di Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta rappresenterebbe un ritorno alle origini, essendo cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso.

Nella Capitale Scamacca ritroverebbe inoltre Gasperini, tecnico con cui ha disputato una delle migliori stagioni della propria carriera. L’operazione potrebbe svilupparsi su basi comprese tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che la Roma starebbe valutando attentamente.