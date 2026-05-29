La Juventus continua a cercare nuovi giocatori in vista della prossima stagione, ma prima deve risolvere la grana Nico Gonzalez. L’argentino in prestito all’Atletico Madrid non intende tornare a Torino e ha quindi messo il club con le spalle al muro. Nel frattempo alla Continassa si pensa a Gabriel Jesus, ma bisogna superare la concorrenza del Milan.

La situazione di Nico Gonzalez

A fine giugno Nico Gonzalez termina il prestito ai Colchoneros, ma il 28enne non intende ritornare a Torino. Il calciatore aveva lasciato il club bianconero durante gli ultimi giorni di agosto perché in rotta con Igor Tudor sul modulo utilizzato.

Dopo aver trovato spazio come ala nell’Atletico Madrid, il calciatore ha chiesto di poter restare. A quel punto la Juve ha avviato i contatti con il club madrileno ma la trattativa è ferma: i bianconeri chiedono 32 milioni di euro, ma l’Ateltico Madrid non vorrebbe andare oltre i 24-25 più bonus.

In caso di una mancata cessione il tecnico Luciano Spalletti ha espresso un’interesse nell’allenare l’ex giocatore della Fiorentina, ma il calciatore non ne vuole sapere: Nico Gonzalez ha aperto al trasferimento in un altro club se la trattativa con i Colchiners dovesse arenarsi, ma non intende affatto vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

Juve e Milan: idea Gabriel Jesus

Intanto la Juve continua a cercare i colpi di mercato da piazzare e tra i profili individuati c’è anche quello di Gabriel Jesus.

Sull'attaccante c’è anche il Milan, ma l’Arsenal non intende fare sconti a nessuno dei club interessati. Dunque per portare il classe 1997 in Serie A, nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2027, bisognerà sborsare una cifra pari a 20 milioni di sterline.

Bernardo Silva: sfuma il sogno di Spalletti

Sfuma il sogno di Spalletti: Bernardo Silva è vicino al Barcellona. Il fantasista portoghese dopo aver vestito la casacca del Manchester City, è pronto a tornare a giocare con i blaugrana sotto la guida di Flick. Su di lui c’era anche l’Atletico Madrid, ma per una scelta famigliare il calciatore ha optato per la Capitale della Catalogna. Il ds Deco ha spiegato che l’intesa è vicina poiché Bernardo Silva essendo un parametro zero i costi del mancato cartellino ricoprono l’ingaggio richiesto dal 31enne.