Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, fra la Juventus e il centravanti serbo ci sarebbe ancora una situazione di totale stallo per quanto concerne il rinnovo del contratto. La società bianconera avrebbe già avanzato una proposta da circa 5 milioni di euro più bonus, ritenuta però insufficiente dall’entourage del classe 2000, che vorrebbe uno stipendio più elevato per prolungare la propria permanenza alla Continassa.

L’ipotesi più clamorosa resta quella di un addio a parametro 0 il prossimo primo luglio, scenario che metterebbe la Juventus davanti a una perdita tecnica ed economica pesantissima.

Ed è proprio in questo contesto che starebbe monitorando con grande attenzione la situazione il Napoli.

Napoli alla finestra: Allegri può favorire l’affare

Il direttore sportivo Giovanni Manna conosce molto bene Vlahovic dai tempi torinesi e lo considererebbe il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico azzurro, soprattutto qualora Massimiliano Allegri diventasse davvero il prossimo allenatore del club partenopeo.

Il possibile approdo di Allegri sulla panchina del Napoli potrebbe rappresentare una chiave decisiva nella trattativa. L’allenatore livornese ha sempre stimato Vlahovic e sarebbe favorevole al suo inserimento al centro dell’attacco azzurro. Per convincere il serbo, De Laurentiis sarebbe inoltre disposto a mettere sul tavolo un’offerta importante, vicina agli 8 milioni di euro annui, cifra nettamente superiore rispetto a quella proposta dalla Juventus.

Inter, occhi su Palestra: possibile sacrificio per arrivare al talento dell’Atalanta

Chi invece continua a lavorare sul mercato in entrata è l’Inter. Il club nerazzurro starebbe seguendo con grande attenzione Marco Palestra, esterno italiano reduce da una stagione molto positiva con il Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Il giovane laterale avrebbe già raggiunto una valutazione vicina ai 45 milioni di euro, cifra importante che però non spaventerebbe completamente Marotta e soci.

Per arrivare al talento nerazzurro, l’Inter starebbe valutando alcune uscite strategiche. Fra i nomi sacrificabili ci sarebbe Yann Bisseck, difensore molto apprezzato in Bundesliga e valutato almeno 25 milioni di euro.

Una sua eventuale cessione permetterebbe al club milanese di ottenere liquidità immediata da reinvestire proprio sull’operazione Palestra, considerato uno dei profili italiani più promettenti in circolazione.