Il calciomercato estivo deve ancora aprire ufficialmente i battenti, ma le grandi società italiane stanno già programmando il futuro. In casa Juventus, secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Mirko Di Natale, sarebbe finito nella lista degli osservati speciali Kōnstantinos Koulierakīs, difensore greco retrocesso in Bundesliga 2 con il Wolfsburg ma considerato comunque uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. Un profilo giovane ma già strutturato, che potrebbe diventare particolarmente utile ai bianconeri in vista di una possibile rivoluzione nel reparto arretrato.

La Juventus, infatti, rischia concretamente di perdere due pedine importanti della propria difesa. Federico Gatti continua ad avere estimatori in Serie A e Premier League, mentre il futuro di Gleison Bremer resta fortemente in bilico. Il brasiliano potrebbe essere sacrificato per permettere alla società di ottenere liquidità da reinvestire sul mercato. In questo scenario, Koulierakīs rappresenterebbe un’opportunità interessante sia dal punto di vista tecnico che economico.

Inter su Solet: Marotta cerca forza e duttilità

Anche l’Inter starebbe lavorando per aggiungere un nuovo difensore alla rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il nome che nelle ultime ore starebbe raccogliendo consensi è quello di Oumar Solet, centrale attualmente in forza all’Udinese.

Il classe 2000 piace per caratteristiche ben precise: forza fisica, duttilità tattica e capacità di adattarsi a più posizioni della linea difensiva.

Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata trattabile dai dirigenti nerazzurri. Marotta e Ausilio vorrebbero infatti inserire un elemento già pronto per la Serie A ma con margini di crescita ancora importanti. Solet rispecchierebbe perfettamente questo identikit.

Milan, dopo il no di Iraola spunta Pochettino

In casa Milan continua invece la ricerca del nuovo allenatore dopo la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale e il recente licenziamento di Massimiliano Allegri. Zlatan Ibrahimovic avrebbe già incassato il rifiuto di Andoni Iraola, tecnico uscente dal Bournemouth che preferirebbe proseguire la propria esperienza in Premier League.

Ecco perché il dirigente svedese starebbe valutando con attenzione il profilo di Mauricio Pochettino. L’attuale commissario tecnico della Nazionale statunitense potrebbe lasciare la selezione americana al termine del prossimo Mondiale estivo per tornare ad allenare un club. Il Milan osserva con interesse, consapevole che il nome dell’argentino rappresenterebbe una scelta di grande impatto internazionale.