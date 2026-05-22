Una notizia pesante si abbatte sulla Juventus e sul tecnico Luciano Spalletti: Kenan Yildiz salterà il derby della Mole contro il Torino. Il talentuoso fantasista turco, infatti, ha concluso anzitempo la sua stagione a causa di un fastidioso affaticamento muscolare al polpaccio, avvertito durante l'allenamento di giovedì. Gli accertamenti effettuati presso il J|Medical hanno confermato l'entità del problema, spegnendo le speranze di un suo recupero per la cruciale sfida di campionato.

L'assenza di Yildiz rappresenta una tegola significativa per la Juventus, che si appresta ad affrontare una delle partite più importanti dell'anno senza uno dei suoi elementi di punta.

La sua presenza nella stracittadina era già "appesa a un filo" a causa di una tendinopatia che lo aveva costretto a stringere i denti nelle scorse settimane. Ora, però, il numero dieci bianconero è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando Spalletti a valutare le alternative tattiche. Al momento, il favorito per completare il tridente offensivo, al fianco di Conceicao e Vlahovic, sembrerebbe essere Boga.

Derby decisivo per la corsa Champions

Il derby contro il Torino, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, assume contorni ancora più complessi. Si tratta infatti dell'ultima giornata di campionato, un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina della scorsa settimana, non sono più padroni del proprio destino e dovranno non solo battere il Torino, ma anche sperare in passi falsi di almeno due tra le dirette concorrenti (Milan, Roma e Como).

La missione, pur non essendo impossibile, si presenta decisamente complicata, specialmente senza il contributo del suo miglior giocatore in questo frangente. Spalletti, pur incrociando le dita per un recupero che non avverrà, deve ora concentrarsi sulla migliore formazione possibile per affrontare il Torino e cercare di conquistare i tre punti fondamentali per mantenere vive le residue speranze europee.

La stagione di Yildiz e le preoccupazioni per la Turchia

La stagione di Kenan Yildiz si chiude con un bilancio di undici gol, l'ultimo dei quali realizzato a fine marzo contro il Sassuolo. Un bottino importante per il giovane talento, la cui crescita è stata evidente. L'infortunio al polpaccio non solo lo estromette dal finale di campionato con la Juventus, ma solleva anche serie preoccupazioni per la Nazionale turca. Il commissario tecnico Vincenzo Montella, infatti, segue con apprensione l'evolversi della situazione, sperando di poter contare su Yildiz per il prossimo Mondiale americano. La sua assenza sarebbe un duro colpo anche per le ambizioni della Turchia.