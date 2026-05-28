La Juventus prepara un’estate calda sul fronte calciomercato, con diversi obiettivi e ostacoli da superare. I risultati maturati al termine della stagione e l'esclusione dalla prossima Champions League porteranno il club a cambiare programmazione per il torneo 2026-2027. Tra portieri monitorati, no incassati e possibili cessioni, i bianconeri devono ridefinire strategie e investimenti. Il futuro di Bremer e le trattative per Alisson e altri profili chiave saranno determinanti per la prossima stagione.

Bremer nel mirino del Bayern e strategie di mercato

Il mancato accesso alla Champions League spinge la Juventus a individuare risorse finanziarie attraverso cessioni importanti. Gleison Bremer, seguito dal Bayern Monaco, è tra i giocatori con maggiore appeal internazionale. Il centrale brasiliano continua ad avere estimatori in Premier League, ma dalla Germania arrivano segnali sempre più concreti sull’interesse del club bavarese. Il Bayern è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e considera Bremer un profilo ideale per esperienza, Damien Comolli ha confermato che il club potrebbe dover operare cessioni inattese. Al contempo, i dirigenti valutano Kim Min-jae come possibile sostituto, mantenendo attiva la strategia sul mercato.

Juventus: obiettivi portieri tra De Gea e Nubel

La dirigenza bianconera continua a monitorare profili di alto livello per la porta. David De Gea, in uscita dalla Fiorentina, rappresenta un’opzione ideale per esperienza e conoscenza della Serie A. Parallelamente, Alexander Nubel del Bayern Monaco, reduce da prestiti allo Stoccarda, è valutato per affidabilità e prospettive future. Le scelte sul portiere saranno decisive per rafforzare la squadra.

Addio a Robertson e difficoltà per Alisson

La Juventus deve fare i conti con dei no importanti: Andy Robertson ha firmato con il Tottenham, chiudendo definitivamente la pista bianconera. Inoltre, il Liverpool non sembra intenzionato a cedere Alisson Becker, complicando i piani juventini per un rinforzo chiave tra i pali. La dirigenza è chiamata a valutare alternative rapide per garantire competitività e stabilità.