La fase iniziale di questo calciomercato sembra destinata a ruotare soprattutto attorno ai difensori. La Juventus ha iniziato a selezionare con attenzione chi resterà e chi invece farà spazio a nuovi innesti, mentre Roma e Milan si muovono tra possibili cessioni e occasioni a basso costo.

Juve, Holm non verrà riscattato: il costo pesa più delle prestazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già maturato una decisione importante sul futuro di Emile Holm. Il terzino svedese, arrivato lo scorso gennaio dal Bologna con la formula del prestito e diritto di riscatto, non dovrebbe essere confermato dalla società bianconera.

Il motivo sarebbe legato principalmente alla componente economica: il riscatto avrebbe richiesto un investimento vicino ai 15 milioni di euro, cifra considerata elevata per un giocatore che ha alternato buone prestazioni a lunghi periodi ai box per problemi fisici.

A Roma, invece, potrebbe arrivare un addio inatteso dopo appena una stagione. Jan Ziolkowski, difensore polacco classe 2005 giunto dal Legia Varsavia per circa 6,5 milioni di euro, ha trovato poco spazio sotto la guida di Gasperini. I circa 700 minuti raccolti in giallorosso non avrebbero però impedito ad alcuni club inglesi di accorgersi delle sue qualità. Tra questi ci sarebbe il Nottingham Forest, pronto a valutare un investimento vicino ai 20 milioni di euro.

Sul fronte Milan continua a circolare un nome interessante per la difesa. Secondo le indiscrezioni riferite dal giornalista turco Ekrem Konur, ai rossoneri sarebbe stato proposto Andreas Christensen, centrale danese in uscita dal Barcellona. La situazione fisica del giocatore rappresenta però un elemento da valutare con estrema attenzione: negli ultimi anni gli infortuni hanno condizionato fortemente il suo percorso. L’idea di prenderlo a parametro zero potrebbe comunque rappresentare una tentazione per il club lombardo.

Napoli, Stellini risponde a De Bruyne

Intanto a Napoli resta acceso il dibattito legato alle recenti parole di Kevin De Bruyne sull’addio di Antonio Conte. A rispondere al belga è stato Cristian Stellini, storico vice del tecnico salentino, che al Corriere dello Sport ha dichiarato: “Forse non ha molto senso che al Napoli arrivino giocatori di 33 anni che pensano più alla bellezza del gioco piuttosto che al risultato.

Giocatori di questa esperienza devono essere un esempio per i giovani per entusiasmo. Lui non me l’ha trasmesso”. Un confronto che aggiunge ulteriore tensione a un’estate che per il club azzurro si annuncia già particolarmente intensa.