La Juventus chiude la propria stagione con un pareggio per 2-2 contro il Torino in un derby della Mole surreale, segnato da tensioni e scontri fuori dal campo. La sfida è infatti iniziata con un’ora di ritardo a causa di incidenti avvenuti nelle vicinanze dello stadio tra le due tifoserie, episodio che ha inevitabilmente condizionato l’atmosfera della serata.

In campo, la Juventus aveva dato inizialmente l’impressione di poter controllare il match. I bianconeri erano infatti riusciti a portarsi sul doppio vantaggio grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic, apparso particolarmente motivato in quella che potrebbe essere stata la sua ultima presenza con la maglia juventina.

Il Torino, però, non si è arreso. I granata hanno reagito con carattere, riuscendo prima ad accorciare le distanze e poi a trovare il definitivo pareggio con Adams, chiudendo così il derby sul 2-2 davanti a un Olimpico Grande Torino infiammato.

Europa League per la Juventus: pesa il mancato accesso alla Champions

Con questo risultato, la Juventus termina il campionato al sesto posto, conquistando l’accesso diretto alla prossima Europa League. Un traguardo che, considerando le ambizioni iniziali della stagione, viene vissuto alla Continassa come una forte delusione.

La mancata qualificazione alla Champions League rappresenta infatti un colpo pesantissimo soprattutto dal punto di vista economico.

Tra i proventi delle due competizioni ballano circa 55 milioni di euro, una differenza enorme per una società che negli ultimi anni ha già dovuto affrontare diverse difficoltà finanziarie.

L’Europa League resta una coppa prestigiosa e affascinante, ma inevitabilmente non garantisce la stessa visibilità internazionale né gli stessi ricavi della massima competizione europea.

Mercato e società: ora la Juventus dovrà cambiare strategia

L’assenza dalla Champions costringerà ora la Juventus a rivedere gran parte dei piani per il futuro. La società sarà chiamata a ridimensionare alcuni investimenti e valutare con attenzione eventuali cessioni eccellenti per mantenere equilibrio nei conti.

Anche il mercato estivo potrebbe subire un forte rallentamento. Senza gli introiti UEFA, infatti, sarà più complicato affondare colpi di grande livello o trattenere alcuni giocatori particolarmente richiesti sul mercato internazionale.