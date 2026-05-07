Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, tra il club bianconero e il centravanti serbo sarebbe calato un gelo profondo sul tema rinnovo di contratto. Una situazione delicata, che rischia di trasformarsi in una vera e propria rottura nei prossimi mesi e che potrebbe portare le parti verso una separazione al termine dell’attuale accordo.

Le ambizioni di Vlahovic e il muro sul rinnovo

Il problema principale sarebbe legato proprio alle ambizioni del centravanti serbo e del padre, figura che ora ne cura direttamente gli interessi.

Secondo le indiscrezioni, l’entourage di Vlahovic avrebbe la convinzione che il giocatore possa ancora aspirare a un top club europeo, uno di quei giganti internazionali in grado di garantirgli sia un ingaggio superiore sia la possibilità di competere stabilmente per i trofei più prestigiosi.

Tra le società accostate al numero nove bianconero ci sarebbero il Bayern Monaco e il Barcelona, due club che monitorerebbero con attenzione l’evolversi della situazione. L’idea di trasferirsi in una realtà di questo livello starebbe quindi spingendo Vlahovic a non accettare le condizioni economiche proposte dalla Juventus, irrigidendo ulteriormente i rapporti tra le parti.

Scenario addio: la Juventus prepara il futuro

In questo contesto, il rischio concreto è che la situazione possa degenerare in una separazione definitiva. Alla Continassa, infatti, cresce la sensazione che il rinnovo sia sempre più lontano e che il rapporto possa chiudersi naturalmente alla scadenza del contratto. Uno scenario che obbligherebbe la Juventus a riflettere attentamente sulle prossime mosse, soprattutto per evitare di perdere uno dei propri attaccanti più importanti senza alcun ritorno economico.

Il club bianconero, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionato a fare eccezioni rispetto alla nuova linea societaria improntata alla sostenibilità finanziaria. Il tetto monte ingaggi rappresenta una regola precisa e superarlo anche per un giocatore del calibro di Vlahovic rischierebbe di compromettere l’equilibrio economico costruito negli ultimi anni.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se esistano ancora margini di trattativa oppure se il futuro del serbo sia ormai destinato a consumarsi lontano da Torino. Una cosa, però, appare già evidente: tra Vlahovic e la Juventus l’intesa non è mai stata così distante.