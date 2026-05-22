L'attaccante del Cagliari e della nazionale turca, Semih Kilicsoy, non prenderà parte alla cruciale trasferta di Milano con la squadra. Il giovane talento ha formalmente richiesto e prontamente ottenuto un permesso dalla società per fare ritorno in Turchia, a causa di urgenti motivi familiari. Questa assenza lo esclude automaticamente dalla lista dei convocati per la prossima e attesa gara contro il Milan, un match significativo per il campionato. Tale sviluppo rende il suo futuro in maglia rossoblù sempre più incerto e oggetto di speculazioni.

Il futuro del promettente attaccante classe 2005 appare ora decisamente in bilico, con la sua permanenza in Sardegna che sembra appesa a un filo.

Il cartellino di Kilicsoy è infatti di proprietà del Besiktas, e gli accordi iniziali del prestito prevedevano un'opzione di riscatto fissata a dodici milioni di euro. Nonostante un avvio di stagione estremamente promettente, caratterizzato da quattro gol segnati in poche partite da titolare, Kilicsoy ha progressivamente perso spazio nelle scelte tecniche dell'allenatore. La sua ultima apparizione in campo, un breve spezzone di soli sette minuti contro il Sassuolo, risale ormai al 4 aprile, evidenziando una parabola discendente.

L'epilogo dell'esperienza in Sardegna

La situazione attuale, con il rientro in patria per motivi personali, potrebbe rappresentare l'epilogo definitivo della sua breve ma intensa parentesi con la maglia del Cagliari.

Anche in vista della imminente e delicata sfida contro il Milan, l'attaccante turco sarebbe con ogni probabilità rimasto fuori dalla formazione titolare, nonostante l'assenza di Mendy, attualmente impegnato con la formazione Primavera del club. L'allenatore Pisacane, infatti, sembra ormai orientato a puntare con decisione su Belotti, giocatore già impiegato con regolarità nelle ultime gare a partita in corso, per affiancare Esposito nel reparto offensivo rossoblù, delineando così le nuove gerarchie in attacco.

Il futuro di Kilicsoy: la decisione del Cagliari

Il Cagliari, dopo attente valutazioni, avrebbe preso la decisione di non esercitare l'opzione di acquisto per il giocatore, il cui valore era stato stabilito in dodici milioni di euro.

Parallelamente, anche Semih Kilicsoy non sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua carriera calcistica in Italia, manifestando una chiara preferenza per un ritorno al Besiktas al termine dell'attuale stagione. Durante la sua esperienza in Serie A, il giovane attaccante ha collezionato un totale di ventidue presenze, riuscendo a realizzare quattro reti. Nonostante questi numeri, la sua avventura italiana sembra ormai giunta al capolinea, segnando la fine di un capitolo e l'inizio di nuove prospettive per il calciatore.