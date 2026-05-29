Le ultime indiscrezioni riferite su X dal giornalista Ekrem Konur raccontano di una Roma pronta anche a decisioni dolorose pur di sistemare i conti entro il 30 giugno, mentre Napoli e Inter restano coinvolte in scenari che potrebbero modificare profondamente i rispettivi progetti tecnici. Dalla Capitale fino a Milano, il mercato entra dunque nella sua fase iniziale, fatta di sondaggi, contatti e valutazioni economiche sempre più concrete.

Roma, Pisilli sacrificabile: la Juventus osserva

La notizia del giorno che sta facendo maggiormente discutere in casa Roma riguarda Nicolò Pisilli.

Il giovane centrocampista giallorosso, considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio capitolino, potrebbe infatti essere sacrificato per ragioni di bilancio. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, la società sarebbe disposta ad ascoltare offerte per il ventunenne al fine di incassare una cifra importante entro il 30 giugno ed evitare possibili sanzioni UEFA legate ai parametri finanziari. Una situazione che avrebbe inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei, con la Juventus che starebbe monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda. La valutazione fissata dalla Roma si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, cifra elevata ma ritenuta coerente con il potenziale del giocatore e con i margini di crescita che il centrocampista ha già mostrato nelle sue prime apparizioni ad alto livello.

Napoli, suggestione Gasp evaporata, il Real Madrid non molla Bastoni

Sempre dalla Capitale filtra poi un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Aurelio De Laurentiis, impegnato nella ricerca dell'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, avrebbe tentato un approccio per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma, però, avrebbe respinto immediatamente ogni avance del presidente azzurro, ribadendo la volontà di proseguire il proprio percorso in giallorosso. Un tentativo che, seppur fallito, conferma la volontà del Napoli di affidarsi a un allenatore esperto e di forte personalità. In questo scenario prende sempre più quota la candidatura di Massimiliano Allegri, considerato ormai il favorito per raccogliere l’eredità tecnica lasciata da Conte.

Nel frattempo, a Milano, l’Inter continua a fare i conti con le sirene provenienti dall’estero per Alessandro Bastoni. Il difensore centrale resta un pilastro della retroguardia di Cristian Chivu, ma dalla Spagna assicurano che il Real Madrid non avrebbe mai realmente abbandonato la pista che porta al nazionale italiano. Una possibile offensiva dei blancos potrebbe concretizzarsi soltanto dopo la definizione delle elezioni presidenziali del club madrileno e della scelta definitiva sul prossimo allenatore.