Il mercato spesso vive di incastri, opportunità e occasioni nate da situazioni che fino a pochi mesi prima sembravano complicate. È in questo contesto che tornano a circolare nuove indiscrezioni attorno alla Juventus e al reparto offensivo. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, Luciano Spalletti sarebbe disposto ad accogliere a Torino Mauro Icardi, centravanti argentino in uscita dal Galatasaray e destinato, salvo sorprese, a diventare uno dei nomi più osservati del mercato degli svincolati.

Spalletti dà il via libera: Icardi torna un nome caldo per la Juve

L’interesse della Juventus per Mauro Icardi non rappresenterebbe una novità assoluta. Già nello scorso gennaio, infatti, il nome dell’ex attaccante dell’Inter era stato accostato con insistenza alla società bianconera nel momento in cui Damien Comolli era alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione proprio di Spalletti. In quell’occasione, però, il Galatasaray aveva fatto muro, bloccando ogni possibilità concreta di trattativa.

Oggi lo scenario potrebbe essere completamente diverso. Dal primo luglio il giocatore potrebbe infatti ritrovarsi sul mercato degli svincolati e quindi libero di accordarsi senza costi per il cartellino.

Un dettaglio che, considerando la necessità della Juventus di mantenere equilibrio nei conti e ottimizzare gli investimenti, potrebbe rappresentare un elemento decisivo.

Roma, rivoluzione societaria: spunta anche il nome di Giannini. Allegri valuta azioni contro il Milan

Nel frattempo a Roma prosegue la riorganizzazione interna voluta dai Friedkin. Dopo gli addii di Claudio Ranieri e Frederic Massara, il club starebbe completando il nuovo assetto dirigenziale: per il ruolo di direttore sportivo la candidatura di Tony D’Amico sembrerebbe ormai in fase avanzata, mentre per rafforzare ulteriormente il legame con la storia giallorossa sarebbe emerso anche il nome di Giuseppe Giannini. All’attuale responsabile del settore giovanile dell’Albalonga potrebbe essere affidato un ruolo tecnico legato allo sviluppo del vivaio.

A Milano, invece, continua a tenere banco il rapporto tra Massimiliano Allegri, allenatore vicinissimo al Napoli e il Milan. Secondo alcune indiscrezioni, l’allenatore starebbe valutando l’ipotesi di intentare una causa per danni d’immagine legata alle modalità con cui il club ha comunicato pubblicamente il suo esonero, senza prima avvertirlo privatamente. Sullo sfondo resterebbe anche il tema economico della buonuscita, con una cifra complessiva vicina ai 14 milioni di euro che Allegri e il suo entourage attenderebbero e che il Milan vorrebbe eventualmente rinegoziare al ribasso.