Il mercato estivo potrebbe registrare diversi spostamenti in mediana, con Juventus e Inter pronte a muoversi per rinforzare il centrocampo con profili di altissimo livello. Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X dal giornalista turco Ekrem Konur, i bianconeri continuerebbe a monitorare Tijjani Reijnders, fantasista olandese attualmente al Manchester City. Parallelamente i nerazzurri non mollerebbero la presa per Manu Koné, calciatore che la Roma valuterebbe non meno di 50 milioni di euro.

Reijnders idea Juve, ma pesa il fattore Champions

Reijnders verrebbe considerato dalla Juventus un profilo ideale per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di legare centrocampo e attacco.

Alla Continassa piacerebbe soprattutto la sua duttilità tattica, elemento che consentirebbe a Spalletti di aumentare il tasso tecnico della manovra sul versante offensivo.

Il nodo principale resta però economico. Investire circa 50 milioni di euro senza la certezza della Champions League rappresenterebbe un rischio importante per il club bianconero. Ecco perché la qualificazione europea potrebbe incidere direttamente sulle strategie della prossima estate.

Inter su Koné, la Roma fissa il prezzo

Nel frattempo, anche l’Inter starebbe lavorando a un possibile grande colpo in mezzo al campo. Da tempo i nerazzurri avrebbero infatti messo gli occhi su Manu Koné della Roma, uno dei centrocampisti più apprezzati della Serie A.

La situazione del francese potrebbe intrecciarsi con le esigenze finanziarie del club capitolino. I giallorossi, infatti, potrebbero essere costretti a cedere almeno un big entro il 30 giugno per rispettare i parametri imposti dal Fair Play Finanziario UEFA ed evitare possibili sanzioni.

Nonostante questo, a Trigoria non avrebbero alcuna intenzione di svendere Koné. Secondo quanto filtra, Friedkin e dirigenza sarebbero disposti a sacrificare il centrocampista soltanto davanti a un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Roma di sistemare gran parte dei conti e allo stesso tempo reinvestire sul mercato.

Resta ora da capire se l’Inter avrà realmente la disponibilità economica per affondare il colpo. Koné piace molto per intensità, fisicità e margini di crescita, ma l’operazione rischia di diventare una delle più onerose dell’intero mercato estivo italiano.