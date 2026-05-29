Il mercato estivo inizia a entrare nel vivo e le grandi del calcio italiano continuano a muoversi tra idee, sondaggi e trattative ancora tutte da sviluppare. Le ultime indiscrezioni riferite su X dal giornalista Mirko Di Natale raccontano di una Juventus sempre più attiva nella ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione, mentre Roma e Milan monitorano profili differenti per rinforzare rispettivamente attacco e centrocampo.

Juve, Meret resta un’opzione concreta

Con Alisson sempre più distante dai radar bianconeri la Juventus starebbe mantenendo viva la pista che porta ad Alex Meret.

Il portiere del Napoli, reduce da una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, potrebbe infatti lasciare il club partenopeo durante l’estate. Il classe ’97 ha collezionato appena 980 minuti in campionato, perdendo continuità e centralità nel progetto tecnico azzurro. Una situazione che avrebbe inevitabilmente abbassato la sua valutazione economica, oggi stimata attorno ai 10 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile dalla dirigenza juventina, che valuta Meret come possibile occasione di mercato per esperienza e conoscenza del campionato italiano. Secondo quanto riferito da Mirko Di Natale, resterebbero comunque monitorate anche altre soluzioni internazionali: sullo sfondo continuano infatti a essere seguite le candidature di David De Gea della Fiorentina e Giorgi Mamardashvili del Liverpool, due profili differenti ma ritenuti adatti per qualità ed esperienza a raccogliere eventualmente l’eredità tra i pali.

Roma su Igor Jesus, il Milan valuta Danilo

In casa Roma si lavora invece alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Donyell Malen. Gian Piero Gasperini avrebbe indicato Gianluca Scamacca come profilo ideale, ma i rapporti non particolarmente distesi tra Roma e Atalanta rischiano di complicare enormemente qualsiasi tentativo di trattativa. Proprio per questo, secondo il giornalista Jonathan Calò intervenuto durante la trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, uno dei nomi da seguire sarebbe quello di Igor Jesus, centravanti del Nottingham Forest valutato circa 20 milioni di euro. Il brasiliano rappresenterebbe una soluzione più sostenibile dal punto di vista economico e con margini di crescita interessanti.

Attenzione infine anche al Milan, che continua a monitorare il mercato dei centrocampisti. I rossoneri vogliono cautelarsi soprattutto nel caso in cui uno tra Luka Modric e Adrien Rabiot dovesse salutare nelle prossime settimane. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, il nome finito nel mirino del Diavolo sarebbe quello di Danilo del Botafogo: il mediano brasiliano, 25 anni, convocato dal Brasile di Carlo Ancelotti, piace però anche al Manchester United. Una concorrenza pesante dal punto di vista economico, con il valore del giocatore che si aggirerebbe già intorno ai 35 milioni di euro.