L'Aston Villa ha scritto una nuova pagina della propria storia calcistica, conquistando l'Europa League al Besiktas Park di Istanbul. La squadra inglese ha superato il Friburgo con un netto 3-0, aggiudicandosi il terzo trofeo europeo dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Sotto la guida del tecnico Unai Emery, i Villans hanno dominato la finale grazie alle reti di Youri Tielemans, Emiliano Buendía e Morgan Rogers.

La partita ha preso una svolta decisiva nel finale del primo tempo. Al 43', Youri Tielemans ha sbloccato il risultato con un preciso tiro al volo, finalizzando uno schema da calcio d'angolo.

Poco dopo, in pieno recupero, al 48', è arrivato il raddoppio firmato da Emiliano Buendía: servito da McGinn, l'argentino ha battuto il portiere Atubolu con un sinistro a giro imparabile dal limite dell'area. Nella ripresa, al 56', Morgan Rogers ha chiuso definitivamente i conti, insaccando sul primo palo dopo un cross basso di Buendía, fissando il risultato sul 3-0 finale.

Un trionfo storico per il club di Birmingham

Il successo di Istanbul rappresenta un traguardo storico per l'Aston Villa, che torna a sollevare un trofeo continentale quarantatré anni dopo la storica Coppa dei Campioni. La formazione inglese, considerata favorita alla vigilia, ha confermato la propria superiorità anche in finale, lasciando poche speranze al Friburgo, vera sorpresa di questa edizione della competizione.

In tribuna, a festeggiare i Villans, era presente anche il principe di Galles, William, noto tifoso del club, che ha celebrato la vittoria condividendo sui social un entusiasta "What a night!".

Il tecnico Unai Emery si conferma uno specialista dell'Europa League, aggiungendo la sua quinta coppa personale dopo i successi con il Siviglia (nelle stagioni 2013/14, 2014/15, 2015/16) e il Villarreal (2020/21). L'Aston Villa, che si trova attualmente al quarto posto in Premier League a una giornata dal termine, ha raggiunto la finale superando nettamente il Bologna ai quarti e il Nottingham Forest in semifinale. Emery, giunto a Birmingham con l'obiettivo di portare vittorie, ha centrato l'obiettivo con la sua specialità.

I momenti chiave della finale

La finale di Istanbul ha visto l'Aston Villa imporsi con autorità, conquistando il primo titolo europeo in 44 anni e la sua prima Europa League. La partita, giocata in un'atmosfera vibrante al Beşiktaş Park, ha visto il Friburgo tentare di aggiudicarsi il suo primo trofeo importante, ma la qualità e lo strapotere degli inglesi hanno fatto la differenza. I momenti decisivi sono stati il gol al volo di Tielemans al 41', la splendida conclusione a giro di Buendía al 45'+3 e la zampata vincente di Rogers al 58'. Con questa vittoria, il tecnico Emery ha stabilito un nuovo record, trionfando nella competizione per 5 volte con ben tre club diversi.