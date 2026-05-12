Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha espresso con inequivocabile chiarezza la determinazione della squadra in vista della cruciale finale di Coppa Italia. Parlando a margine degli allenamenti, il centravanti argentino ha dichiarato con fermezza: "Abbiamo ancora fame, la parola d'ordine è vincere". Il gruppo nerazzurro, reduce dalla trionfale conquista dello Scudetto, non intende affatto fermarsi e punta con la massima determinazione al prossimo trofeo stagionale.

Martinez ha sottolineato come l'intera squadra sia profondamente concentrata e motivata, nonostante il prestigioso successo già ottenuto in campionato.

"Siamo pienamente consapevoli di ciò che abbiamo fatto, ma non ci accontentiamo. Vogliamo continuare a vincere e a scrivere la storia di questo club", ha aggiunto il capitano, evidenziando come l'Inter si stia preparando ad affrontare la finale con la medesima intensità che ha caratterizzato l'intera stagione.

La mentalità vincente e gli obiettivi dell'Inter

Il capitano nerazzurro ha rimarcato con forza l'importanza di mantenere sempre alta la concentrazione e di non abbassare mai la guardia. "Sappiamo che ogni partita è una storia a sé e che in una finale nulla è scontato. Dobbiamo dare il massimo, come abbiamo fatto finora", ha spiegato Martinez. L'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere un altro significativo trofeo alla bacheca del club, confermando così la costante crescita e la solida compattezza del gruppo guidato dal tecnico Simone Inzaghi.

La determinazione di Lautaro Martinez è pienamente condivisa da tutta la squadra, che si presenta all'appuntamento decisivo con la Coppa Italia forte di un percorso stagionale di altissimo livello. L'Inter desidera ardentemente chiudere la stagione nel migliore dei modi possibili, regalando un'altra indimenticabile gioia ai propri appassionati tifosi.

Il percorso di crescita e la coesione fondamentale del gruppo

In un recente confronto, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno unanimemente evidenziato come il successo dell'Inter sia il frutto tangibile di una grande e profonda coesione interna. "Ci siamo detti tante cose dure nei momenti chiave della stagione, ma tutto è servito a unirci ancora di più", ha spiegato Martinez.

Il gruppo ha dimostrato una notevole capacità di saper reagire prontamente alle difficoltà, trovando sempre nuove e potenti motivazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La stagione dell'Inter è stata contraddistinta da una forte unità di intenti e da una straordinaria capacità di superare i momenti più complicati. La finale di Coppa Italia rappresenta così l'ennesima occasione per dimostrare appieno la mentalità vincente di una squadra che non si accontenta mai dei risultati ottenuti e che punta sempre, con inesauribile energia, al massimo risultato possibile.