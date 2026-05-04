La Lazio espugna Cremona con un drammatico gol in pieno recupero, superando la Cremonese per 2-1 nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Un risultato che ribalta l'iniziale vantaggio dei padroni di casa e complica ulteriormente la loro corsa alla salvezza. La squadra di Sarri ha conquistato tre punti fondamentali in trasferta, mentre i grigiorossi, dopo aver assaporato il vantaggio, si ritrovano ancora in una posizione critica di classifica.

La Cronaca del Match: Vantaggio Grigiorosso e Rimonta Biancoceleste

Il match ha visto la Cremonese portarsi in vantaggio al ventinovesimo minuto del primo tempo grazie alla rete di Bonazzoli, che ha sfruttato un errore difensivo di Motta.

L'illusione grigiorossa è durata fino alla ripresa, quando, dopo soli otto minuti, Isaksen ha ristabilito la parità con una pregevole azione di squadra. I minuti finali sono stati carichi di tensione: i grigiorossi hanno sfiorato il nuovo vantaggio con Bondo, sventato da una parata decisiva di Motta. Ma è stata la Lazio a trovare la rete decisiva in pieno recupero con Noslin, completando la rimonta e regalando tre punti di capitale importanza.

Implicazioni in Classifica: Salvezza Lontana per la Cremonese, Lazio in Corsa Europea

La sconfitta ha pesanti conseguenze per la Cremonese, che rimane terz’ultima in classifica, con la zona salvezza che si allontana a quattro punti dal Lecce. Ogni punto diventa cruciale in questa fase finale del campionato, e la mancata vittoria in casa rappresenta un duro colpo per le ambizioni di permanenza in Serie A.

Per la Lazio, invece, la vittoria è un'iniezione di fiducia e un passo avanti nella corsa per le posizioni europee. I biancocelesti si posizionano all'ottavo posto, a quattro punti dall'Atalanta, settima, e possono affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni, tra cui la doppia sfida con l’Inter in campionato e l'attesissima finale di Coppa Italia.