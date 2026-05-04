Un pareggio amaro per la Juventus, che all’Allianz Stadium non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un Verona già retrocesso. L’esito della gara ha lasciato i tifosi bianconeri con l’amaro in bocca, complice un errore difensivo che ha spianato la strada al vantaggio ospite. Il protagonista involontario dell’episodio, Gleison Bremer, ha prontamente assunto su di sé ogni responsabilità.

Il difensore brasiliano ha affidato ai social un esplicito mea culpa, dichiarando: “Oggi, complice un’incomprensione, ho sbagliato io. Mi prendo la responsabilità senza alibi.

Dovevo fare meglio. Ora più uniti che mai, fino alla fine”. Le sue parole giungono dopo che un suo passaggio troppo corto, diretto verso Kalulu, è stato intercettato da Bradaric. Quest’ultimo ha poi servito prontamente Bowie, che ha siglato il gol del momentaneo vantaggio veronese, battendo Di Gregorio. L’azione ha evidenziato una mancanza di lucidità nella retroguardia juventina, con Bremer che ha riconosciuto senza esitazioni il proprio errore.

La corsa Champions in bilico

La Juventus ha inseguito il pareggio per l’intera durata del match. Nonostante una prestazione complessiva giudicata inguardabile, i bianconeri sono riusciti a trovare il gol con Dušan Vlahović su calcio di punizione, un evento che mancava da 179 giorni e che ha riportato il serbo a segno su calcio piazzato, un’impresa che non si vedeva dai tempi di Ronaldo.

Tuttavia, il punto conquistato non basta a placare le preoccupazioni, poiché la corsa al quarto posto, valido per la Champions League, si fa ora più incerta che mai. Il Verona, già matematicamente retrocesso e senza particolari velleità, ha saputo capitalizzare l’unica vera occasione concessa dai padroni di casa, difendendo poi il risultato con determinazione fino al fischio finale.

Il pareggio lascia la Juventus in una posizione delicata nella lotta per la qualificazione all’Europa delle stelle. La squadra si trova ora a +3 sul Como, ma con la Roma che, vincendo la sua partita con la Fiorentina, potrebbe portarsi a un solo punto di distanza. Questo risultato mancato potrebbe pesare come un macigno sul cammino europeo dei bianconeri, che dovranno affrontare un finale di stagione impegnativo con la pressione di dover difendere la loro posizione dagli attacchi delle inseguitrici come Lecce, Fiorentina e Torino, in un finale di campionato da brividi.

Cronaca di un'occasione sprecata

La partita contro il Verona ha rappresentato un’occasione d’oro sprecata per la Juventus, che avrebbe potuto consolidare la propria posizione in classifica. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da numerose difficoltà offensive, con Yildiz lontano dalla forma migliore e David evanescente, mentre il solo Conceicao è riuscito a brillare. La difesa è apparsa insicura in più di un’occasione, culminando nell’episodio del gol ospite. Il Verona, privo di obiettivi di classifica dopo la vittoria del Lecce a Pisa che ha sancito la retrocessione sia dei toscani che dei veneti, ha giocato con determinazione, capitalizzando l’errore difensivo bianconero.

La cronaca del match ha visto la Juve comandare e attaccare fin dalle prime battute, creando diverse occasioni con Kelly, Locatelli, Conceicao e David, e una traversa di Bremer.

Nonostante il controllo, un passaggio a vuoto difensivo ha consegnato al Verona un gol incredibile al 34’: leggerezza di Bremer, palla a Bowie in area che ha concluso sul primo palo di un Di Gregorio goffo e imbarazzante, che si è fatto passare il pallone a fianco senza intervenire. L’errore ha trasformato Di Gregorio da MVP di aprile a "sedia" di maggio, scatenando le reazioni sui social.

Nel secondo tempo, l’ingresso di Dušan Vlahović ha dato nuova linfa. All’ora di gioco, il lampo: punizione dai 25 metri, il serbo ha indovinato l’angolo sul palo di Montipò, riportando la gara in parità. Nonostante i tentativi di Conceicao, parati da un super Montipò, e i cambi di Spalletti (Miretti, Boga, Zhegrova, Koop) per cercare il gol decisivo, la rete non è arrivata.

Nel recupero, Zhegrova si è messo in proprio, ma il suo tiro è finito prima sul palo e poi sulla schiena di Montipò, che ha respinto disperatamente anche l’ultima occasione. È 1-1 allo Stadium, un pari che lascia i bianconeri quarti, con la Champions League ancora in bilico e la Roma che incombe.