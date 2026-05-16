Robert Lewandowski lascerà il Barcellona. L'attaccante polacco, in scadenza, ha comunicato la decisione via social, chiudendo un quadriennio.

Ai tifosi, ha dichiarato: "Dopo quattro anni pieni di sfide e di duro lavoro, è tempo di andare avanti. Lascio con la sensazione che la missione sia compiuta: 4 anni, tre campionati. Il Barcellona è tornato dove gli spetta". Ringraziando il presidente Laporta: "Un grazie speciale al presidente Laporta che mi ha dato la possibilità di vivere il capitolo più importante della mia carriera. Non scorderò mai l’amore ricevuto dai tifosi fin dai primi giorni, la Catalogna è il mio posto nel mondo".

Il percorso vincente in blaugrana

Lewandowski lascia il Barcellona dopo i successi. Arrivato dal Bayern Monaco nell'estate 2022, si è imposto come riferimento, segnando 119 gol in 191 presenze. Conquistando tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna, divenendo il 14° miglior marcatore.

L'impatto è stato evidente dalla prima stagione (2022/23), guidando alla vittoria di Liga e Supercoppa, il titolo di capocannoniere con 23 reti. Negli anni successivi, ha mantenuto un rendimento elevato, chiudendo la stagione 2024/25 con 42 gol in 52 partite.

Eredità e futuro del Barcellona

Oltre ai numeri, Lewandowski ha lasciato un segno per leadership e professionalità, esempio e chiave ricostruttiva.

L'addio chiude una fase importante, che dovrà trovare nuovi punti.

La partenza di Lewandowski è un momento di svolta. Perde un protagonista, ma lascia un'eredità di risultati, carisma e attaccamento. Il saluto, intriso di gratitudine, chiude un capitolo significativo.