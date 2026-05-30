Nel calcio, e ancora di più nel calciomercato, gli equilibri possono cambiare nel giro di poche ore. Una decisione societaria, un esonero o una nuova idea tecnica possono infatti ridisegnare completamente strategie costruite per settimane. È in questo contesto che si inserisce una giornata che potrebbe avere effetti a catena anche in Serie A. Il Liverpool ha infatti ufficializzato l’esonero di Arne Slot, una notizia che non sorprende completamente alla luce delle difficoltà vissute dai Reds e che potrebbe aprire scenari inattesi anche per il Milan, ancora alla ricerca del tecnico con cui programmare il futuro.

Slot può cambiare i piani del Milan: il casting allenatore si riapre

L’addio di Arne Slot al Liverpool non è passato inosservato dalle parti di Milano. I rossoneri stanno lavorando da tempo per individuare il nuovo allenatore e, al momento, il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Oliver Glasner, tecnico uscente dal Crystal Palace con cui sarebbe previsto un incontro già nella giornata di martedì. Una pista concreta e già avviata, ma che potrebbe improvvisamente cambiare direzione davanti all’opportunità di inserire nella lista un profilo di spessore internazionale come Slot.

Per Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera si aprirebbe quindi una riflessione strategica: proseguire su una scelta più sostenibile e costruita nel tempo oppure provare a cogliere una possibilità di altissimo livello tecnico.

Nel calcio, spesso, le tempistiche contano più dei piani iniziali e l’evoluzione degli eventi può modificare completamente il quadro delle decisioni.

Juve su Kolo Muani, Inter frenata per Koné

Anche alla Juventus si continua a lavorare in ottica mercato con Luciano Spalletti sempre più coinvolto nella costruzione della nuova squadra. Tra i profili che il tecnico avrebbe iniziato a suggerire alla dirigenza ci sarebbe ancora quello di Randal Kolo Muani. Il francese ha lasciato ottimi ricordi alla Continassa nei sei mesi vissuti in bianconero nella stagione 2024/25 e dal primo luglio farà ritorno al PSG dopo un’annata in prestito al Tottenham vissuta tra alti e bassi. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rende l’operazione complicata ma non impossibile se il club dovesse decidere di investire sull’attacco.

Sul fronte Inter, invece, si registra una frenata per Manu Koné. Il centrocampista della Roma continua a piacere molto alla dirigenza nerazzurra, ma la richiesta dei giallorossi – vicina ai 50 milioni di euro – viene considerata troppo elevata. L’idea interista sarebbe quella di inserire contropartite tecniche per abbassare il prezzo, soluzione però che non convincerebbe la Roma, intenzionata a fare cassa entro il 30 giugno per evitare ulteriori problemi legati ai vincoli finanziari. Anche qui, il mercato resta una partita aperta fino all’ultimo minuto.