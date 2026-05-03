L'Inter si prepara ad affrontare il Parma a San Siro nella trentacinquesima giornata di Serie A, con un obiettivo chiaro: un pareggio basterà per assicurarsi matematicamente il ventunesimo Scudetto della sua storia. La formazione di Cristian Chivu si presenta a questo appuntamento cruciale con il suo primo vero match point stagionale, sostenuta da uno stadio completamente esaurito e da una città che già vibra nell'attesa della festa tricolore.

La vigilia del match è pervasa da un'atmosfera di grande attesa: all'esterno della Pinetina sono già visibili le maglie celebrative con il numero 21, mentre centinaia di tifosi si radunano quotidianamente per salutare i giocatori.

L'Inter, protagonista di una stagione dominante, ha l'opportunità di chiudere i conti con ben tre giornate d'anticipo, senza dipendere dai risultati delle inseguitrici. È importante notare che nessuna celebrazione ufficiale è prevista nell'immediato; l'eventuale premiazione e la parata si svolgeranno dopo l'ultima partita casalinga, contro il Verona.

Le scelte di formazione e i protagonisti attesi

Per questa sfida cruciale, mister Chivu si affiderà a una formazione che ricalca da vicino quella titolare. La notizia più attesa riguarda il rientro di Lautaro Martínez: il capitano è tornato pienamente a disposizione dopo aver completato diversi allenamenti in gruppo ed è pronto a guidare l'attacco.

Al suo fianco, l'intenzione è quella di schierare Marcus Thuram, che sta vivendo un finale di stagione eccezionale. L'attaccante francese, originario proprio di Parma, ha dimostrato un rendimento elevatissimo dall'inizio di aprile, con sette partecipazioni a gol in poco più di trecento minuti, ovvero una ogni quarantasei minuti. A centrocampo, l'unico ballottaggio riguarda Mkhitaryan e Sucic, che si contenderanno un posto accanto a Barella e Zielinski. In difesa, si rivedrà Bastoni, affiancato da Bisseck e Akanji, mentre sulle corsie laterali saranno confermati Dumfries e Dimarco. Gli unici indisponibili rimangono Calhanoglu e Luis Henrique, entrambi con l'obiettivo di recuperare per la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

L'Inter si presenta a questa partita con numeri che testimoniano una stagione straordinaria: con le due reti realizzate nella trasferta di Torino, i nerazzurri hanno raggiunto l'impressionante quota di ottanta gol in campionato. Questo dato li posiziona tra i migliori in Europa, superati solo da Barcellona e Bayern Monaco nei cinque maggiori campionati. Analizzando la storia del club, dopo trentacinque giornate, la squadra ha registrato un rendimento superiore solo in tre occasioni precedenti. Particolarmente significativo è il rendimento casalingo, dove l'Inter vanta una differenza reti di +32 (quarantasette gol segnati e quindici subiti), il miglior dato registrato dopo le prime diciassette gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi sessant'anni.

San Siro e la spinta del pubblico

Il fattore campo si preannuncia determinante: San Siro sarà completamente gremito, pronto a spingere la squadra in una serata che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del club. L'efficacia offensiva dimostrata durante la stagione e la solidità difensiva saranno le armi fondamentali per chiudere la corsa allo Scudetto già al primo match point. La città è in fermento, pronta a riabbracciare il tricolore, pur nella consapevolezza che le celebrazioni ufficiali, in caso di vittoria, si terranno solamente dopo l'ultima partita casalinga.

La sfida contro il Parma assume, quindi, un'importanza cruciale per la stagione dell'Inter, che ha saputo costruire il proprio percorso grazie a una rosa profonda, un attacco prolifico e una difesa rocciosa. Manca ormai solo l'ultimo, decisivo passo per trasformare l'attesa in una gioiosa certezza e celebrare un nuovo prestigioso titolo davanti al proprio pubblico.