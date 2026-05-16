A Udine, la stagione calcistica di Nicolò Zaniolo si conclude anzitempo. Il centrocampista dell'Udinese, infatti, non potrà più scendere in campo per le ultime due gare stagionali a causa di una lombalgia che lo costringerà a uno stop forzato di quindici giorni. L'annuncio ufficiale del club friulano mette fine alle speranze di vederlo in azione, un duro colpo con implicazioni sia per il giocatore che per la squadra.

L'annuncio ufficiale e il percorso riabilitativo

L'Udinese ha formalmente comunicato lo stop di Nicolò Zaniolo, specificando che il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo di quindici giorni a causa della lombalgia.

Nonostante l'immediato avvio del percorso riabilitativo, lo staff medico ha confermato l'impossibilità per Zaniolo di recuperare in tempo per le ultime due gare del campionato. Queste includono la sfida interna contro la Cremonese e la trasferta allo stadio Maradona contro il Napoli, partite che avrebbero potuto beneficiare del suo apporto.

Il futuro di Zaniolo: un bivio tra riscatto e costi

Con la stagione di Zaniolo terminata, l'attenzione del club friulano si sposta ora sulla decisione cruciale riguardante il suo futuro. L'Udinese si trova di fronte alla scelta di esercitare o meno il diritto di riscatto dal Galatasaray, fissato a circa dieci milioni di euro. Un investimento significativo che richiede attenta valutazione.

L'ingaggio del giocatore, stimato in circa 2,75 milioni di euro netti a stagione, è un altro elemento di forte ponderazione. Tale somma è considerata fuori dai parametri economici del club, che per l'attuale annata ha potuto contare su un sostanzioso supporto finanziario proprio dai turchi. Nonostante le sfide economiche, la stagione positiva disputata da Zaniolo a Udine ha indubbiamente contribuito a rivalutare il suo valore. Questo rendimento ha reso la decisione sul suo destino ancora più complessa, ponendo il club di fronte a un bivio tra considerazioni tecniche e sostenibilità finanziaria.

La situazione di Nicolò Zaniolo rappresenta un elemento chiave per le strategie future dell'Udinese.

L'infortunio, che lo esclude dal finale di campionato, accentua l'urgenza di una valutazione approfondita. Il club dovrà bilanciare attentamente il contributo tecnico offerto dal giocatore con l'impatto economico del suo ingaggio e del costo del riscatto. Una scelta che determinerà non solo il futuro di Zaniolo, ma anche una parte significativa della pianificazione sportiva ed economica della società friulana per la prossima stagione.