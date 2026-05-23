L’addio di Pep Guardiola al Manchester City continua a far discutere il mondo del calcio internazionale. Dopo l’annuncio ufficializzato nei giorni scorsi dal club inglese e dallo stesso tecnico spagnolo, destinato a chiudere una straordinaria avventura durata dieci anni, sono immediatamente iniziate le speculazioni sul futuro di uno degli allenatori più vincenti della storia recente.

Nelle scorse ore, anche Luca Toni ha parlato della situazione intervenendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex centravanti della Nazionale ha commentato così il possibile futuro di Guardiola: “È affezionato ai club in cui ha giocato ma la Roma ha appena avviato un ciclo con Gasperini.

Sarebbe affascinante vederlo al Milan, alla Juve o all’Inter. Prendere Pep, però, significa aver voglia di investire e vincere”.

Milan, Inter e Juventus: suggestioni che fanno sognare

L’idea di Guardiola in Serie A rappresenta inevitabilmente una suggestione enorme per tutto il calcio italiano. Milan, Juventus e Inter vengono considerate da molti le uniche realtà potenzialmente in grado di sostenere un progetto tecnico ed economico all’altezza delle richieste dell’allenatore catalano.

Come sottolineato da Toni, però, l’arrivo di Guardiola comporterebbe investimenti importanti sia sul mercato che sulla struttura sportiva del club scelto. Pep, infatti, ha sempre lavorato in contesti altamente competitivi e con società disposte a costruire squadre dominanti attorno alla sua filosofia di gioco.

Guardiola vuole fermarsi: pista Nazionale più fredda

Nonostante le tante indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il futuro immediato di Guardiola sembrerebbe però già delineato. Secondo quanto filtra, l’ex allenatore del City avrebbe intenzione di prendersi un periodo di pausa dopo dieci stagioni vissute ad altissima intensità in Premier League.

L’idea sarebbe quella di concedersi almeno un anno sabbatico prima di valutare una nuova esperienza professionale, magari aspettando che si liberi una grande panchina europea realmente stimolante dal punto di vista tecnico.

Proprio per questo motivo appare al momento meno concreta anche l’ipotesi che lo vorrebbe tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana.

Dopo le elezioni federali previste a giugno, il nuovo presidente FIGC sarà chiamato a scegliere il futuro CT azzurro, ma Guardiola difficilmente sembrerebbe intenzionato ad accettare subito una nuova sfida in panchina.