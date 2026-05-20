In vista della finale di Champions League a Budapest, l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha espresso grande rispetto per l'Arsenal e il suo tecnico, Mikel Arteta. La partita del 30 maggio si preannuncia "difficile", con approcci tattici distinti. Luis Enrique ha elogiato l'Arsenal per la recente conquista della Premier League: "Hanno meritato di vincere dopo un'ottima stagione. Li conosciamo, hanno capacità di segnare gol e senza palla sono la migliore squadra del mondo". Ha attribuito a Mikel Arteta il merito di aver infuso una mentalità vincente nell'Arsenal, evidenziando un miglioramento costante nelle ultime stagioni.

Riguardo all'efficacia dei Gunners sui calci piazzati, ha minimizzato le preoccupazioni: "Cercheremo di difenderci come al solito; siamo una squadra piccola ma difendiamo bene".

L'impronta di Arteta sull'Arsenal

Luis Enrique ha sottolineato che la finale non avrà un favorito, definendo l'Arsenal "uno dei migliori club d'Europa" e Arteta "la viva immagine del club". Ha riconosciuto la crescita evidente dell'Arsenal, anche grazie all'esperienza di Arteta come assistente di Pep Guardiola al Manchester City. "Arteta è un allenatore leader che ha cambiato la mentalità della squadra, rendendola nuovamente competitiva. Il loro livello è cresciuto costantemente. Sono bravi con il pallone, non concedono facilmente il possesso e senza palla sono tra i migliori d'Europa per occasioni create e subite", ha spiegato il tecnico spagnolo.

La finale di Champions: attese e strategie

Per la finale di Budapest, Luis Enrique ha enfatizzato l'importanza di concentrarsi sulla propria squadra e di sapersi adattare all'avversario. "La cosa più importante per noi è guardare a noi stessi. È normale doversi adattare a ciò che fa l'avversario", ha dichiarato. Ricordando i precedenti incontri con l'Arsenal, ha evidenziato la difficoltà nel sottrarre il possesso palla e la loro eccellente organizzazione difensiva. La finale sarà "molto difficile e si potrà vedere una partita molto bella", con due squadre dagli stili diversi ma con la stessa idea di calcio competitivo. L'obiettivo primario rimane la conquista del prestigioso trofeo, attraverso una performance equilibrata in entrambe le fasi di gioco.