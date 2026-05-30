Il Paris Saint-Germain ha conquistato la UEFA Champions League, trionfando nella finale di Budapest contro l’Arsenal. Una vittoria sofferta, decisa ai calci di rigore dopo un confronto molto equilibrato, che ha visto il tecnico Luis Enrique commentare la durezza dell’incontro e il valore degli avversari.

Al termine della gara, l’allenatore spagnolo ha espresso la sua soddisfazione: "Penso che ce lo meritiamo. Forse oggi entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere, ma per come abbiamo giocato per tutta la stagione penso che meritiamo di vincere la Champions League".

Luis Enrique ha riconosciuto i meriti dell’Arsenal, evidenziando come i Gunners avessero iniziato la partita in modo più incisivo e si fossero difesi con grande organizzazione, mettendo a dura prova la formazione parigina per ampi tratti del match.

Una finale ricca di emozioni e colpi di scena

La sfida si è accesa con il vantaggio iniziale dell’Arsenal, grazie alla rete di Kai Havertz siglata nei primi minuti di gioco. Il PSG, tuttavia, ha saputo reagire con determinazione, trovando il pareggio su calcio di rigore trasformato da Ousmane Dembélé.

Nel corso della ripresa, l’equilibrio è rimasto alto e entrambe le squadre hanno costruito occasioni per il gol decisivo. Il Paris Saint-Germain ha sfiorato il vantaggio con Kvaratskhelia, il cui tiro si è stampato sul palo, mentre Vitinha ha mancato di poco il raddoppio per i parigini nel finale.

La partita, non trovando un vincitore nei tempi regolamentari, è stata quindi decisa dalla lotteria dei calci di rigore, dove la formazione francese ha prevalso per 4-3.

Riflettendo sulla partita, Luis Enrique ha ribadito: "È stata una partita dura". Ha spiegato come il PSG si sia trovato spesso a dover attaccare con numerosi giocatori avanzati, scontrandosi però con un avversario fisicamente forte e tenace. Il tecnico ha elogiato la capacità della sua squadra di mantenere alta la concentrazione e la determinazione anche nei momenti più critici dell’incontro.

Il bis europeo e la consacrazione del Paris Saint-Germain

Questa vittoria contro l’Arsenal non è solo un trionfo, ma il coronamento di una stagione esemplare in cui il PSG ha dimostrato continuità e solidità, affermandosi ancora una volta ai vertici del calcio continentale.

Per il club parigino, si tratta della seconda Champions League consecutiva, un risultato che testimonia la crescita costante e la qualità del lavoro svolto da Luis Enrique e dal suo staff.

I momenti salienti della finale hanno visto l’Arsenal in vantaggio al sesto minuto, il pareggio di Dembélé su rigore al sessantacinquesimo, il palo colpito da Kvaratskhelia e l’occasione sfiorata da Vitinha. Nella sequenza dei calci di rigore, gli errori di Eze e Gabriel per l’Arsenal, uniti alla parata di Raya su Nuno Mendes, sono stati decisivi, permettendo al PSG di festeggiare un nuovo e meritato trionfo continentale.