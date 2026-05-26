Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha chiarito il proprio futuro e smentito le recenti indiscrezioni che lo vedevano lontano dalla squadra partenopea. Ha confermato un anno di contratto con il club azzurro e di non aver mai chiesto la cessione. Ha espresso fastidio per la narrazione "esagerata" di alcuni media italiani, spiegando che il suo soggiorno in Belgio non era una vacanza, ma per ritrovare la migliore condizione fisica.

Il recupero dall'infortunio e il legame con il club

Lukaku ha raccontato di aver avvertito problemi fisici, un "sovraccarico del muscolo", già a fine marzo, diagnosticato in Belgio.

Questo lo aveva irritato, non potendo rendere al meglio per il Napoli. Ha comunicato alla dirigenza il rientro a condizioni normalizzate. Sul rapporto con la società, ha rassicurato che "è tutto tranquillo" e che tutti comprendono le sue azioni. Ha confermato un colloquio con l'allenatore e il desiderio futuro di tornare all'Anderlecht, ma non questa estate.

Condizione atletica e ambizioni future

Sulla sua condizione fisica attuale, il calciatore belga si è mostrato ottimista, rivelando di sentirsi "sempre meglio". Ha recentemente raggiunto i 35,5 chilometri orari nei test di velocità, un risultato che non otteneva da anni. Pur mancando le partite, Lukaku non punta a essere titolare immediato, ma si impegnerà per essere pronto e dare un contributo alla squadra più avanti nel torneo, garantendo che sarà "già in forma nella fase a gironi".

Le sue ambizioni si estendono al panorama internazionale: intende disputare "almeno altri due grandi tornei" dopo l'attuale Mondiale, puntando alla Coppa del Mondo 2030 (a 37 anni). Ha infine ribadito con forza il suo legame con il club: "Il mio amore per il club resta intatto. Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo che chiede di partire. Sto meglio rispetto a prima del Mondiale 2022, non avrei dovuto andare in Qatar all’epoca".