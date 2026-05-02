Il nome di Jean-Philippe Mateta potrebbe tornare di moda a giugno. L’attaccante francese, già accostato nei mesi scorsi a Juventus e Milan, è tornato improvvisamente sotto i riflettori dopo un piccolo ma significativo indizio social che ha riacceso le indiscrezioni.

A rilanciare i rumors è stato direttamente il suo agente, Paul Latouche, che attraverso il proprio account Instagram ha pubblicato una storia in cui appariva a San Siro in occasione di Milan-Juventus terminata 0-0. Una presenza in tribuna insieme alle dirigenze dei due club che non è passata inosservata e che ha inevitabilmente fatto ripartire le voci su un possibile ritorno di fiamma per il centravanti francese.

L’indizio social e una nuova occasione di mercato

Mateta resta un profilo molto interessante anche per la sua situazione contrattuale. Il francese è legato al Crystal Palace fino al 30 giugno 2027, ma da quanto filtra le parti non sembrerebbero intenzionate a rinnovare. Questo dettaglio lo rende una possibile occasione di mercato per chi cerca un attaccante strutturato, già pronto e con esperienza internazionale.

Rispetto allo scorso gennaio, quando il suo nome era stato accostato soprattutto al Milan, la sensazione è che oggi il costo dell’operazione possa essere più accessibile. Le cifre che allora sembravano elevate potrebbero infatti abbassarsi, rendendo Mateta un’opportunità concreta anche per la Juventus, che in estate dovrà intervenire in attacco tra possibili uscite e nuove esigenze tattiche.

Il nodo fisico e il segnale positivo dopo il rientro

Resta però un tema fondamentale da valutare: quello legato alle condizioni fisiche del giocatore. Durante l’inverno si era parlato con insistenza della possibilità di un intervento chirurgico che avrebbe potuto compromettere gran parte della stagione. Una prospettiva che aveva inevitabilmente raffreddato alcune piste di mercato, fra cui quelle italiane.

Mateta, però, ha scelto una strada diversa. L’attaccante ha deciso di affidarsi a terapie conservative, evitando la sala operatoria e fermandosi per recuperare gradualmente. Una decisione che, almeno finora, sembra aver dato ragione al giocatore. Tornato in campo lo scorso 12 marzo, il francese ha già collezionato nove presenze complessive tra tutte le competizioni, pur non partendo sempre da titolare, mettendo a referto 4 gol e 1 assist.