Il fuoriclasse del Real Madrid, Kylian Mbappé, si trova al centro di una polemica accesa, finendo nel mirino dei tifosi dopo una breve vacanza in Sardegna. L'episodio, avvenuto mentre il giocatore era fermo per infortunio, ha scatenato un'ondata di malcontento culminata in una petizione sui social media, dove l'immagine del campione francese è stata accompagnata dalla scritta inequivocabile "Fuera", segno di un crescente disappunto.

La polemica e le reazioni dei tifosi

La controversa vacanza è giunta in un momento particolarmente delicato per il Real Madrid, a poche ore dalla cruciale semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal.

Questa tempistica ha alimentato l'indignazione di una parte della tifoseria più esigente, che ha interpretato la scelta di Mbappé come un chiaro segnale di disimpegno. Tale percezione ha rapidamente portato al lancio di una petizione online, con l'obiettivo esplicito di sollecitare un "divorzio" tra il club e il suo talentuoso attaccante.

L'entourage di Kylian Mbappé non ha tardato a replicare alle accuse, rilasciando una dichiarazione tramite AFP. Nella nota, si sottolinea che "le critiche attuali derivano da un'interpretazione eccessiva di elementi relativi a un periodo di recupero gestito rigorosamente dalla società, senza riflettere la realtà dell'impegno quotidiano di Kylian e del suo lavoro costante per la squadra".

Un tentativo di placare gli animi e ricondurre la discussione nell'ambito della professionalità e del rispetto dei protocolli di recupero.

Il sostegno del club e le parole del tecnico

Nonostante la pressione esterna, il Real Madrid ha scelto di schierarsi in difesa del proprio giocatore. Il presidente Florentino Pérez ha guidato questa presa di posizione, ribadendo la fiducia nel campione. Anche il tecnico Alvaro Arbeloa è intervenuto sul tema, pronunciando parole che, se da un lato intendevano ribadire l'importanza dell'impegno sul campo, dall'altro sono state da alcuni interpretate come una velata critica proprio alla stella francese. "Non abbiamo costruito il Real con calciatori che giocano in smoking ma con giocatori che finiscono le partite con le magliette piene di sudore e fango", ha dichiarato Arbeloa, un monito che ha risuonato nell'ambiente madridista.

Nel frattempo, Mbappé è prontamente tornato al lavoro, concentrandosi sulla preparazione del prossimo Clasico, l'attesissimo scontro di domenica. Questa partita rappresenta un appuntamento fondamentale per il Real Madrid, che è chiamato a vincere per tentare di salvare almeno la reputazione in una stagione finora complessa e ricca di sfide.

L'escalation della tensione tra Mbappé e i tifosi

La vacanza di Kylian Mbappé a Cagliari, trascorsa in compagnia della fidanzata Ester Expósito, ha ulteriormente alimentato una frattura crescente con i tifosi del Real Madrid. Sebbene il club avesse concesso il permesso per questo periodo di riposo, numerosi commentatori sportivi hanno evidenziato come il tempismo dell'escursione sia stato giudicato inopportuno, specialmente in una fase così cruciale della stagione agonistica.

Questa percezione di inopportunità ha contribuito a esacerbare il malumore già presente.

Osservatori più attenti sottolineano inoltre come episodi simili si siano già verificati in passato, creando precedenti che hanno contribuito a un clima di crescente distanza tra il giocatore e l'ambiente madridista. La ripetizione di tali situazioni, percepite come poco rispettose delle aspettative del club e della tifoseria, sembra aver consolidato una certa insofferenza nei confronti del comportamento del fuoriclasse francese, rendendo la situazione attuale particolarmente tesa e complessa da gestire per tutte le parti coinvolte.