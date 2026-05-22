Andrea Cambiaso può lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'esterno italiano è corteggiato non soltanto da club italiani ma anche da società straniere. In particolare, il Barcellona sarebbe molto interessato e potrebbe imbastire una trattativa concreta sulla base di una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro.

Non solo Como e Milan, anche il Barca su Cambiaso

Dopo l'interesse del Manchester City non meno di un anno fa, l'esterno italiano è finito di nuovo a centro di diverse voci di mercato e potrebbe lasciare Torino in estate.

Oltre all'interesse del Milan ma soprattutto del Como, stando ad alcuni rumors anche il Barcellona starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del classe 2000. I blaugrana potrebbero garantire la Champions League, grandi palcoscenici e lottare ad alti livelli. La Juve prenderebbe in considerazione solo offerte vicine ai 40-50 milioni di euro che permetterebbero di finanziare il mercato in entrata e di resistere alle offerte per altri calciatori importanti come Bremer e Thuram. Al momento non si può parlare di una trattativa in corso o bene avviata ma di un forte interesse da parte del Barcellona che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e valuta eventuali alternative.

Resta in auge la candidatura di Udogie del Tottenham, come quelle di Grimaldo e Guerreiro. Da valutare anche la possibile permanenza di Holm che potrebbe rientrare in una possibile trattativa con Joao Mario che resterebbe al Bologna.

La Roma sonda il terreno per Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle contrattazioni tra la Juventus ed il numero nove che continua ad essere nel mirino di diversi società italiane ed europee. Alla corsa potrebbe iscriversi anche la Roma di Gasperini che nonostante la permanenza di Malen, è alla ricerca di un altro grande attaccante così da poter rimanere nelle parti alte della classifica.

I giallorossi si aggiungono al Milan che resta alla finestra ed altre top società europee come Barcellona e Bayern Monaco. Con la chiusura del campionato, ci potrebbe essere una svolta e si potrà capire il futuro del classe 2000.

In attesa di capire la situazione di Vlahovic, il club bianconero deve valutare anche le situazioni di Jonathan David non intoccabile e nel mirino di diverse società europee, e di Lois Openda che dovrebbe lasciare Torino. Sull'attaccante belga, ci sarebbe un forte interesse da parte del Bournemouth e del Crystal Palace.