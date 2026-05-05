Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo social, il centrocampista del Genoa Junior Messias ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione, in contrasto con quanto emerso dopo gli ultimi accertamenti medici.

Il giocatore brasiliano si era infortunato nel finale della gara di Bergamo e, in seguito ai controlli di rito, era stato riscontrato un risentimento all’adduttore destro. Secondo le valutazioni del club, avrebbe dovuto saltare la trasferta di domenica a Firenze per poi essere rivalutato la settimana successiva.

Il post di Messias

Uno scenario che però non si concretizzerà, come spiegato dallo stesso Messias: "Purtroppo, la mia stagione è finita prima del previsto-ha scritto Messias-. Ma grazie a Dio per un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. partite che saranno segnate nella storia di questo club!!! Ma non finisce qui, ora è il momento di lavorare e riprendersi per tornare più forti che mai!!! Sempre la forza del Genoa".

Nel salutare i tifosi rossoblù, il giocatore lascia intendere anche la volontà di proseguire il rapporto con il club. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e l’idea delle parti era quella di un possibile rinnovo, dopo che nella scorsa stagione l’accordo era stato già rivisto con una riduzione dell’ingaggio a circa un terzo del precedente, compensata da bonus legati a gol, presenze e minutaggio, anche a causa dei frequenti problemi muscolari.

In stagione Messias ha collezionato 20 presenze, con 3 gol e un assist. È partito titolare in 5 occasioni, subentrando in 15 gare, mentre gli stop per infortunio sono stati 10, a cui si aggiungeranno le ultime tre partite contro Fiorentina, Milan e Lecce.

Le sfide finali per i rossoblù

La stagione del Genoa è stata finora un susseguirsi di risultati altalenanti. L'assenza di Messias nelle ultime giornate rappresenta indubbiamente una perdita significativa per il gruppo. La squadra dovrà ora fare affidamento su altre risorse per concludere al meglio la stagione. Il messaggio di congedo del giocatore brasiliano ha generato una vasta ondata di attestati di stima e affetto da parte dei sostenitori, a testimonianza del profondo legame che si è creato tra il calciatore e l'ambiente genoano.