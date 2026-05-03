Il Milan ha subito una battuta d'arresto nella corsa alla qualificazione Champions League, perdendo per due a zero contro il Sassuolo. La partita del 3 maggio 2026 al Mapei Stadium ha visto i rossoneri cedere, complicando la classifica. In bilico la situazione, in attesa di Roma-Fiorentina, determinante per gli scenari europei.

Cronaca dal Mapei Stadium

L'incontro è stato sfavorevole per il Milan fin dalle prime fasi. Il Sassuolo è passato in vantaggio grazie a un gol di Berardi, capitalizzando un'azione iniziale. Questa rete ha messo subito in salita la gara per i rossoneri.

La situazione milanese si è aggravata al 24° minuto. L'espulsione di Tomori ha lasciato il Milan in inferiorità numerica per gran parte della partita. Giocare con dieci uomini ha condizionato strategia e rimonta.

Dopo l'intervallo, il Sassuolo ha sfruttato il vantaggio. Laurienté ha siglato la seconda rete per i neroverdi, raddoppiando il punteggio e consolidando il risultato a favore dei padroni di casa. Questa marcatura ha spento le speranze di recupero del Milan.

Implicazioni per la classifica e la Champions League

La sconfitta al Mapei Stadium frena il Milan nella lotta per un posto in Champions League. Sebbene il vantaggio sul quinto posto sia ancora di cinque punti, la precarietà è accentuata dall'attesa di Roma-Fiorentina, che potrebbe modificare gli equilibri in classifica.

Il percorso del Milan verso l'obiettivo europeo si fa più complesso. La prestazione contro il Sassuolo ha evidenziato criticità che la squadra dovrà affrontare per la candidatura tra le prime quattro della Serie A.