Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha affrontato il tema del rinnovo di Luka Modric in una recente intervista, soffermandosi sulle prospettive del centrocampista croato. Il contratto di Modric con il club rossonero scadrà il prossimo 30 giugno, ma include un’opzione di prolungamento fino al 2027, un dettaglio che apre alla sua possibile permanenza a Milano. Tare ha espresso la sua visione sul futuro del giocatore: “Il futuro di Modric? Penso che potrebbe scegliere con il cuore, secondo me rimarrà ancora con il Milan.”

Tare ha rievocato il momento dell'arrivo di Modric al Milan, rivelando un legame speciale: “Quando ci incontrammo in Croazia sapevo che Luka era tifoso del Milan da bambino.

Aveva anche offerte diverse ma voleva coronare il suo sogno. Il suo arrivo è stato molto importante per noi, anche a livello di mentalità.” Queste parole evidenziano il valore aggiunto che il centrocampista ha portato, non solo sul piano tecnico, ma anche per la crescita caratteriale e la mentalità vincente della squadra.

Obiettivi stagionali e il ruolo di Allegri

Nel corso dell'intervista, il direttore sportivo ha delineato gli obiettivi per la prossima stagione, enfatizzando l'ambizione condivisa all'interno del club: “Non sono solo io ad essere ambizioso, tutto il club vuole essere competitivo e vincere trofei. Per noi è un dovere avere in testa lo scudetto come obiettivo.” Tare ha poi espresso parole di profonda stima per Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan: “Abbiamo un rapporto molto buono.

È una persona estremamente intelligente, sa gestire molto bene determinati spogliatoi. Lo abbiamo scelto per la sua storia, il legame che ha avuto con il Milan, per i trofei vinti in rossonero e per l’esperienza che ha portato.”

Tare ha inoltre rimarcato l'importanza del prestigio del Milan, sottolineando come il nome del club sia un fattore determinante nel convincere i giocatori a sposare il progetto rossonero. Lavorare per una società di tale calibro comporta un peso e una responsabilità significativi, con l'imperativo di “lasciare il segno”.

Leao, potenziale inespresso e aspettative

Un passaggio significativo dell'intervista è stato dedicato a Rafael Leao. Tare ha utilizzato una frase attribuita a Modric per descrivere il talento portoghese: “Per rispondere uso una frase di Modric, che disse che Rafa stesso non sa quanto è forte.

È un ragazzo per bene con un potenziale enorme. Ha su di sé anche delle aspettative enormi, questo è un suo problema. Deve cercare di trovare un equilibrio con queste aspettative.” Il dirigente ha così evidenziato sia le eccezionali qualità tecniche di Leao sia le sfide personali che il giocatore deve affrontare per raggiungere la sua piena maturità calcistica e gestire la pressione.

Le dichiarazioni di Tare offrono uno spaccato chiaro sulle strategie e sulle ambizioni del Milan, con una particolare attenzione alla situazione contrattuale di Modric e al ruolo centrale che il club intende mantenere nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Retroscena di mercato e legami personali

Nel corso della stessa intervista, Tare ha svelato un retroscena di mercato inedito, riguardante un tentativo passato di portare Gonzalo Higuain alla Lazio.

L'operazione, ha rivelato, era “quasi fatta”, ma poi sfumò nonostante una trattativa avanzata. “Un rimpianto? Uno che non ho mai raccontato, Higuain alla Lazio. Era quasi fatta. Il padre era venuto a Roma, avevamo cenato insieme ma poi non si è più fatto niente. A volte succede. Era una grande possibilità, Gonzalo era ancora giovane ma potevamo chiudere l’operazione.” Inoltre, il dirigente ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi: “Ci conosciamo da quasi vent’anni, abbiamo un rapporto molto stretto. È un allenatore empatico, fa sentire i giocatori a loro agio, è capace di creare un legame forte con tutti.” Questi dettagli aggiungono ulteriore contesto alla figura di Tare e al suo modo di vivere il calcio, tra ambizione, gestione delle trattative e attenzione alle dinamiche di spogliatoio e ai rapporti umani.