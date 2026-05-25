Il finale di stagione ha aperto scenari importanti sia in casa Milan che in casa Juventus, con entrambe le società non qualificate alla prossima Champions League e chiamate a prendere decisioni decisive per il futuro. Da un lato i rossoneri vivono una fase di profonda riflessione interna dopo una stagione altalenante, dall’altro i bianconeri stanno valutando nuove strategie tecniche e societarie per rilanciare il progetto.

Milan, Cardinale prepara una rivoluzione: dirigenza e Allegri in bilico

In casa Milan si prospetta un vero e proprio cambiamento strutturale.

Secondo diverse indiscrezioni, il proprietario Gerry Cardinale sarebbe pronto a intervenire in maniera decisa sull’organigramma societario dopo una stagione giudicata deludente.

Tra le ipotesi più forti emerge una possibile rivoluzione della dirigenza, con le posizioni di Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada che non sarebbero più considerate intoccabili. L’idea sarebbe quella di riorganizzare completamente l’area sportiva per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Non solo dirigenza: anche la posizione di Massimiliano Allegri potrebbe essere rivalutata. Nonostante il suo ritorno sulla panchina rossonera, il tecnico livornese non avrebbe la certezza di proseguire, con la società che starebbe valutando eventuali alternative per la guida tecnica della squadra.

Juventus, verso la continuità: vertice Elkann per il futuro tra dirigenza e area tecnica

La corsa alla Champions League, di fatto, era già sfumata nella giornata precedente e il pareggio nel derby non ha modificato il quadro in casa Juventus, che resta focalizzata su una profonda riflessione sul futuro. In settimana, infatti, il presidente di Exor John Elkann incontrerà tutte le componenti del club, dalla dirigenza allo staff tecnico, per definire le linee guida della prossima stagione. Un progetto che, a sorpresa, potrebbe anche non subire stravolgimenti radicali, nonostante i risultati altalenanti.

Nel corso degli ultimi giorni, sia Damien Comolli, intervenuto prima della partita, sia Luciano Spalletti, nella conferenza della vigilia, hanno lasciato intendere la volontà di proseguire nel percorso avviato.

Il dirigente francese ha sottolineato come il progetto resti valido “con o senza Champions”, ribadendo la fiducia nella programmazione impostata per il futuro. Allo stesso modo, Spalletti ha espresso chiaramente il desiderio di far parte del nuovo ciclo bianconero, confermato anche dopo il 2-2 nel derby. Anche Elkann, secondo quanto filtra, sembrerebbe orientato verso una linea di continuità, evitando nuovi azzeramenti dirigenziali e tecnici dopo i cambi già avvenuti nelle ultime stagioni. Tuttavia, qualora emergessero visioni troppo distanti tra le parti, non si escluderebbe una separazione e una nuova riorganizzazione societaria.

Parallelamente, non sono esclusi interventi anche nell’area tecnica e di scouting.

Tra le ipotesi circolate c’è infatti quella di un possibile ritorno di Matteo Tognozzi, attualmente al Rio Ave, già protagonista in passato nell’individuazione di talenti come Yildiz, Huijsen e Soulé. In questo scenario, l’attuale direttore sportivo Marco Ottolini potrebbe acquisire maggiore centralità nelle decisioni di mercato, supportando maggiormente le scelte tecniche e lo stesso Spalletti.