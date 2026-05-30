La fine della stagione porta con sé profonde riflessioni per Milan e Juventus. I due club si trovano davanti a decisioni cruciali che potrebbero ridisegnare il loro futuro sportivo. Da una parte il terremoto societario in casa rossonera dopo il mancato accesso alla Champions League con i possibili addii di Modric e Maignan, dall'altra l'incertezza sul futuro di Vlahović, uno dei giocatori più importanti del progetto bianconero. Le prossime settimane saranno decisive per entrambe le società.

Milan, rivoluzione societaria dopo il fallimento Champions

La mancata qualificazione alla Champions League ha avuto conseguenze immediate in casa Milan. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club ha deciso di interrompere i rapporti con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta netta che testimonia la volontà della proprietà di voltare pagina dopo una stagione caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative. La dirigenza ritiene necessario un cambiamento profondo per rilanciare il progetto tecnico e restituire entusiasmo all'ambiente rossonero.

Il futuro di Maignan resta in bilico

Tra i temi più delicati del nuovo corso milanista c'è anche la situazione di Mike Maignan.

Il portiere francese, protagonista di una stagione complessa, avrebbe manifestato il proprio malcontento per il rendimento complessivo della squadra e per il mancato raggiungimento degli obiettivi. L'arrivo della nuova dirigenza potrebbe influenzare le sue decisioni future. Il club punta a costruire una squadra più competitiva, ma sarà fondamentale comprendere le intenzioni del numero uno francese, considerato una pedina centrale per il rilancio del Milan.

Juventus, Vlahović divide il mercato bianconero

Se il Milan pensa alla ricostruzione, la Juventus deve risolvere il nodo legato a Dušan Vlahović. Secondo le indiscrezioni, Luciano Spalletti avrebbe chiesto uno sforzo alla società per arrivare al rinnovo del centravanti serbo.

Tuttavia, la distanza economica tra le parti continua a frenare la trattativa. Restano da colmare diversi milioni di euro legati ai bonus alla firma, mentre il giocatore osserva con attenzione le opportunità che potrebbero emergere sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il matrimonio tra Vlahović e la Juventus proseguirà oppure se le strade si separeranno.