L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha manifestato sorpresa e perplessità riguardo ai prezzi elevati dei biglietti per i prossimi Mondiali di calcio. In un'intervista, Trump ha rivelato di non essere stato a conoscenza che un singolo biglietto potesse raggiungere la cifra di 1.000 dollari. Interrogato sul costo che i tifosi americani dovrebbero affrontare per assistere alla partita inaugurale degli Stati Uniti a Los Angeles il 12 giugno, ha dichiarato: 'Non sapevo della cifra. Mi fa piacere certamente esserci ma, a dire il vero, non la pagherei nemmeno io'.

Le affermazioni di Trump si inseriscono in un acceso dibattito pubblico sulla politica dei prezzi per il torneo, particolarmente sentito negli Stati Uniti, dove la domanda per l'evento è eccezionalmente alta. Il costo dei biglietti, specialmente per gli incontri più attesi, ha generato diverse reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sollevando interrogativi sulla reale sostenibilità di tali cifre per il grande pubblico.

La difesa della FIFA e il sistema dei prezzi dinamici

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha difeso con fermezza la politica dei prezzi adottata per i Mondiali, evidenziando la necessità di conformarsi alle logiche di mercato. 'Dobbiamo guardare al mercato. Operiamo in un mercato in cui il settore dell'intrattenimento è il più sviluppato al mondo, di conseguenza dobbiamo applicare le tariffe di mercato', ha dichiarato Infantino in occasione di un intervento.

Ha inoltre ribadito che il sistema dei prezzi dinamici rappresenta una risposta diretta alla forte domanda e alla peculiare possibilità di rivendita dei biglietti negli Stati Uniti.

Infantino ha chiarito che, sebbene 'alcune persone mettano sul mercato della rivendita dei biglietti per la finale a 2 milioni di dollari, non significa che i biglietti costino davvero 2 milioni di dollari e non significa nemmeno che qualcuno li comprerà'. Con un tocco di ironia, il presidente FIFA ha promesso che, in caso di un acquisto a cifre così estreme, 'porterò personalmente un hot dog e una Coca-Cola per assicurarmi che l’esperienza sia indimenticabile'. Ha poi evidenziato che il 25 per cento dei biglietti per la fase a gironi è disponibile a meno di 300 dollari, un prezzo che, a suo dire, è difficile trovare per eventi sportivi di alto livello negli Stati Uniti.

Confronto con altri eventi sportivi e il mercato della rivendita

La discussione sui prezzi dei biglietti per i Mondiali si inserisce in un contesto più ampio del mercato dell'intrattenimento sportivo statunitense. È stato evidenziato come anche eventi sportivi universitari possano superare i 300 dollari per biglietto, posizionando i Mondiali in una fascia di prezzo competitiva rispetto ad altri appuntamenti sportivi di rilievo. La rivendita dei biglietti a prezzi maggiorati, sebbene sia una pratica consentita dalla normativa statunitense, è spesso causa di costi proibitivi per una larga fetta di tifosi.

Le organizzazioni dei tifosi europei hanno già formalizzato reclami presso la Commissione Europea in merito alla gestione dei prezzi e delle politiche di rivendita, specialmente a seguito di segnalazioni di biglietti per la finale offerti a cifre esorbitanti.

La FIFA, tuttavia, ha ribadito che i prezzi ufficiali sono dettati dalle dinamiche di mercato e che una parte significativa dei ricavi viene sistematicamente reinvestita nello sviluppo del calcio a livello globale.