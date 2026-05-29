Il Monza ha conquistato un storico ritorno in Serie A, un traguardo raggiunto al termine di una doppia finale playoff estremamente combattuta contro il Catanzaro. Nonostante la sconfitta per 2-0 subita nella gara di ritorno, disputata tra le mura amiche, la promozione è stata assicurata grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Questo fattore decisivo ha permesso ai brianzoli di prevalere nella complessa sfida, coronando un percorso di grande determinazione.

La doppia sfida decisiva per la promozione

Nel match di ritorno, giocato nello stadio di casa del Monza, il Catanzaro si è imposto con un risultato di 2-0.

Le reti sono state siglate da Jack, che ha aperto le marcature al quarantesimo minuto del primo tempo, e da Frosinini, autore del raddoppio al trentatreesimo della ripresa. Tuttavia, il Monza aveva già posto le basi per il successo vincendo la gara di andata, disputata in trasferta a Catanzaro, con lo stesso punteggio di 2-0. È stato proprio il regolamento specifico dei playoff, che premiava la squadra con il miglior piazzamento in classifica in caso di parità di gol complessiva, a consegnare la tanto agognata promozione ai biancorossi, scatenando l'entusiasmo dei tifosi.

Il significato e l'importanza del ritorno in Serie A

Questo prestigioso ritorno in Serie A assume un valore particolarmente significativo, concretizzandosi dopo una sola stagione trascorsa nel campionato cadetto di Serie B.

Un percorso che conferma in maniera eloquente la capacità di reazione e la solidità del club brianzolo, dimostratosi pronto a riscattarsi prontamente dopo la precedente retrocessione. La promozione rappresenta un risultato di enorme importanza per l'intera società, per la dirigenza e per i numerosi tifosi, che ora vedono il Monza tornare nella massima serie con pieno merito sportivo, frutto di un impegno costante e di una determinazione incrollabile mostrata sul campo.

Il cammino trionfale verso la massima serie

Il Monza aveva raggiunto la finale dei playoff dopo aver superato diverse tappe impegnative, affrontando proprio il Catanzaro in quella che si è rivelata una sfida cruciale. Il Catanzaro, a sua volta, aveva eliminato il Palermo nel turno precedente, dimostrando la propria forza.

La vittoria per 2-0 ottenuta in trasferta nella gara di andata si è rivelata un passo fondamentale e decisivo per le ambizioni di promozione del Monza, un vantaggio poi gestito con grande intelligenza tattica e tenacia, nonostante la sconfitta subita nella partita di ritorno in casa. Un percorso che ha evidenziato non solo la qualità tecnica della squadra, ma anche la sua resilienza e la strategia vincente adottata lungo tutto l'arco dei playoff.