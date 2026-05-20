Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Cristian Chivu all'Inter: "Non ci sono stati mai dubbi su di lui dopo il doblete e dobbiamo dire che il rumeno è stato bravo a prendere subito in mano la squadra e a portarla dalla sua parte. Quindi il rinnovo fino al 2028 è praticamente fatto, manca solo la ratificazione, ma Chivu resterà a Milano e sarà la certezza dell'Inter, anche in vista del futuro. Per quanto riguarda la questione del portiere posso dire Martinez ha scalato posizioni con il passare delle settimane.

D'altronde il giovane estremo difensore è stato chiaro sin da subito con la società nerazzurra, sottolineando di voler avere una posizione più rilevante nella prossima stagione. Quindi Marotta e soci dovrebbero andare sul mercato alla ricerca di un secondo portiere e in questo contesto mi sento di dire che Vicario è un nome che è stato congelato dall'Inter. Ci sono altresì diversi profili che i nerazzurri stanno sondando, come Kepa e Provedel, un elemento esperto e che da garanzie, al netto di qualche difficoltà fisica del calciatore della Lazio".

Moretto: 'Senza la Champions League i piani della Juventus per il mercato dovranno completamente cambiare'

Parlando della Juventus Moretto ha aggiunto: "Dopo gli ultimissimi parziali molto negativi ottenuti in campionato, non andare in Champions League per i bianconeri sarà un risultato molto negativo sia a livello mediatico che a livello economico.

Insomma, senza la massima competizione europea i bianconeri dovranno cambiare completamente i piani del proprio mercato. Detto questo, in mezzo alla prossima settimana mi aspetto delle modifiche a livello dirigenziale nel club piemontese, perché poi alla fine quando le cose non funzionano si prova sempre a smuovere le acque".

Juve, senza Champions tanti nomi potrebbero svanire

Seguendo le parole di Moretto, se effettivamente la Juventus non dovesse approdare in Champions League, potrebbe dover dire addio ad alcuni elementi che seguiva da tempo. Uno su tutti Bernardo Silva, centrocampista portoghese in uscita a parametro 0 dal Manchester City che difficilmente accetterebbe di approdare nella compagine piemontese, senza che essa partecipi alla massima competizione europea.