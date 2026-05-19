Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è ormai imminente. Un accordo verbale tra lo Special One e il club spagnolo è stato definito nei suoi aspetti fondamentali, delineando durata del contratto e stipendio. L'intesa, raggiunta tramite il suo storico agente Jorge Mendes, attende la formalizzazione della firma, che potrà avvenire dopo la rielezione di Florentino Pérez alla presidenza.

Questa notizia giunge al termine della stagione del Benfica, squadra con cui Mourinho è ancora legato da un contratto valido per un altro anno. In un incontro con il presidente Rui Costa, il tecnico portoghese ha comunicato la sua intenzione di non accettare l'offerta di rinnovo.

Tale proposta prevedeva un prolungamento di altri due anni a Lisbona e un aumento dell'ingaggio. La sua scelta apre così la strada al suo atteso ritorno al Bernabéu, a condizione che Florentino Pérez venga riconfermato alla guida del Real Madrid.

Il secondo capitolo al Bernabéu: tredici anni dopo

Il potenziale ritorno di José Mourinho segnerebbe il secondo capitolo della sua avventura alla guida dei blancos, a tredici anni di distanza dalla sua prima esperienza (2010-2013). L'intesa verbale raggiunta con l'agente Mendes è strettamente subordinata all'esito delle elezioni presidenziali del club, appuntamento cruciale fissato per la prossima domenica. Mourinho, mantenendo un anno di contratto con il Benfica, si garantisce una posizione di sicurezza nel caso in cui l'operazione con il Real Madrid non dovesse concretizzarsi.

I dettagli dell'intesa e le prossime tappe

L'accordo verbale tra il tecnico portoghese e il Real Madrid è stato confermato, e l'attenzione è ora rivolta alla sua imminente formalizzazione tramite la sottoscrizione dei documenti ufficiali. Il trasferimento di José Mourinho a Madrid è previsto per il termine della stagione del Benfica, una volta che la Liga portoghese avrà concluso il suo calendario. L'intera operazione, tuttavia, rimane indissolubilmente legata all'esito delle cruciali elezioni presidenziali del club spagnolo, che definiranno il futuro assetto dirigenziale e la direzione tecnica della squadra.