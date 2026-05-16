I principali quotidiani sportivi spagnoli, con Marca in prima linea, danno per fatto "al 99,9%" l'accordo per José Mourinho come prossimo allenatore del Real Madrid, con l'annuncio atteso a breve. Il presidente Florentino Perez ha già espresso pubblicamente il suo sostegno, ricordando come Mourinho abbia in passato guidato la squadra "elevandone il livello".

La situazione interna al Real Madrid rimane complessa, con il caso Mbappé che tiene banco. Mundo Deportivo ha sottolineato tensioni tra il francese e Vinícius Jr, parlando di "due fazioni con differenze inconciliabili".

As riferisce di un imminente confronto tra Perez e Mbappé per risolvere le tensioni, nate dopo l'esclusione del francese dai titolari nell'ultimo Clásico, non accettata nonostante un infortunio. Mbappé ha inoltre criticato pubblicamente il tecnico Arbeloa, accusandolo di averlo definito "quarta scelta offensiva".

Il ritorno di Mourinho e le sfide future

L'arrivo di Mourinho segna un ritorno importante per il tecnico portoghese, già alla guida del Real Madrid dal 2010 al 2013, con la vittoria della Liga 2011-12. Il suo rientro è visto come un tentativo di riportare ordine e stabilità in uno spogliatoio apparso diviso e in difficoltà. Perez lo ha scelto per la sua capacità di gestire situazioni complesse e la sua esperienza internazionale.

Il tecnico portoghese ha richiesto un ruolo centrale nella gestione del mercato estivo, influenzando le strategie di acquisto e cessione della rosa. Tra i nomi accostati al Real Madrid per la prossima stagione figura Kenan Yildiz, esterno della Juventus. Tra i possibili partenti ci sono Dani Ceballos e Gonzalo Garcia.

La carriera di Mourinho dopo il primo Real Madrid

Dopo la sua prima esperienza al Real Madrid, Mourinho ha allenato Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce e Benfica. Nonostante risultati altalenanti, il tecnico resta una figura di grande carisma; la sua nomina è interpretata come una mossa decisa della dirigenza madrilena per affrontare un momento di crisi. «He was here before and he raised our level», ha dichiarato Perez, sottolineando la fiducia nel portoghese.

Prima dell'annuncio ufficiale, il Real Madrid dovrà risolvere questioni contrattuali, inclusa la clausola di rescissione che lega Mourinho al Benfica. Sia il club che l'allenatore sembrano determinati a chiudere rapidamente la trattativa, per pianificare al meglio la prossima stagione e affrontare le sfide che attendono la squadra.