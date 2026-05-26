Un accordo contrattuale tra José Mourinho e il Real Madrid è stato definito, ma il suo ritorno sulla panchina dei Blancos rimane in sospeso. La formalizzazione del contratto è infatti vincolata alla rielezione di Florentino Pérez alla presidenza del club. Il tecnico portoghese ha già delineato le sue richieste per il mercato.

Accordo e condizioni contrattuali

Il contratto proposto a Mourinho è un biennale, con opzione per una terza stagione in caso di vittoria della Liga. L'intesa non è ancora stata formalizzata; l'esito delle elezioni societarie del Real Madrid sarà decisivo per la firma e l'effettivo ritorno del tecnico.

Richieste di mercato e strategia del club

José Mourinho ha presentato al club madrileno una relazione dettagliata sulle esigenze della squadra. Ha indicato la necessità di rinforzare i terzini, richiedendo due difensori centrali e due centrocampisti. La dirigenza del Real Madrid ha risposto che ogni nuovo acquisto dovrà essere bilanciato da una cessione. I contratti di Alaba e Carvajal sono considerati al sicuro, mentre il futuro di Ceballos e Camavinga è incerto. Il rinnovo di Rüdiger non è ancora stato ufficializzato.

Scenario in caso di mancata rielezione di Pérez

Qualora Florentino Pérez non dovesse essere rieletto, Mourinho lascerà comunque il Benfica. In tale evenienza, il tecnico valuterà altre offerte, rinunciando al trasferimento al Real Madrid.

Implicazioni economiche

La clausola rescissoria nel contratto di Mourinho con il Benfica, che permetteva al Real Madrid di ingaggiarlo per circa tre milioni di euro netti, è scaduta il 26 maggio. Da tale data, il costo per il club madrileno è salito a circa quindici milioni di euro, rendendo l'operazione più onerosa.