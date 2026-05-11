Il Napoli è stato sconfitto in casa dal Bologna con il risultato di 0-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A, disputata lunedì 11 maggio 2026 allo stadio Diego Armando Maradona. A decidere l'incontro è stato il gol di Federico Bernardeschi, numero dieci emiliano, che ha regalato un successo fondamentale agli ospiti.

L'azione decisiva si è concretizzata al 21° minuto della ripresa. Bernardeschi ha avviato l'offensiva da centrocampo, servendo Miranda e ricevendo nuovamente il pallone al limite dell'area. Con un preciso tiro di mancino, ha insaccato la palla sotto l'incrocio dei pali, rendendo vano ogni tentativo di parata da parte del portiere Milinković‑Savić e siglando la rete della vittoria per il Bologna.

Obiettivo Champions League e futuro di Conte

La partita contro il Bologna rappresentava per il Napoli un'occasione cruciale per ottenere la certezza matematica della qualificazione alla Champions League. Una vittoria avrebbe assicurato il secondo posto in classifica, grazie a una classifica avulsa favorevole nei confronti di Milan e Roma. Il tecnico Antonio Conte, il cui contratto scade tra un anno, avrebbe potuto avviare le discussioni per un possibile prolungamento con il presidente De Laurentiis una volta raggiunto l'obiettivo.

Rientri e assenze in casa Napoli

Per l'incontro, l'allenatore Antonio Conte ha potuto contare sul rientro del capitano Di Lorenzo, pienamente recuperato dopo un infortunio al piede, che ha ripreso il suo posto nella difesa a tre.

In panchina è tornato anche Vergara, dopo due mesi di stop per fascite plantare. L'unico assente tra le fila azzurre è stato Neres, la cui disponibilità è attesa per la prossima trasferta a Pisa. La situazione di Lukaku rimane complessa: dopo le tensioni con il tecnico e la società, la sua permanenza a Napoli sembra ormai giunta al termine.

Contesto e precedenti storici

Il Bologna, che arrivava da un periodo difficile con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite, ha trovato a Napoli un successo di grande importanza in trasferta. I precedenti storici tra le due squadre al Maradona vedevano un netto predominio degli azzurri, con 40 vittorie, 23 pareggi e solo 13 successi per i rossoblù. L'ultima vittoria del Bologna in casa del Napoli risaliva alla stagione 2023-24, quando si impose con un risultato di 0-2.