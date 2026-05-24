Napoli-Udinese non sarà soltanto l’ultima gara stagionale degli azzurri, ma potrebbe rappresentare anche la fine dell’esperienza di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, il tecnico salentino avrebbe ormai deciso di lasciare il club al termine della stagione, una scelta non ancora formalizzata ma considerata praticamente certa negli ambienti vicini alla società.

Una situazione che obbligherà Aurelio De Laurentiis a individuare rapidamente una nuova guida tecnica per aprire il prossimo ciclo del Napoli.

Dopo una stagione vissuta tra aspettative elevate e momenti complicati, il presidente azzurro starebbe già valutando diversi profili per rilanciare le ambizioni del club sia in Italia che in Europa.

Al momento, il nome considerato in pole sarebbe quello di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna, anche lui potenzialmente in uscita dal club rossoblù, rappresenta da tempo uno dei tecnici maggiormente apprezzati da De Laurentiis per idee di gioco, personalità e capacità di valorizzare il gruppo.

Italiano in vantaggio, ma occhio a Palladino

Italiano avrebbe il vantaggio di conoscere perfettamente il campionato di Serie A e di proporre un calcio offensivo e moderno, caratteristiche che il Napoli vorrebbe ritrovare dopo l’era Conte.

Inoltre, il possibile addio del tecnico al Bologna potrebbe favorire l’apertura concreta di una trattativa nelle prossime settimane.

Nelle ultime ore, però, starebbero crescendo anche le quotazioni di due outsider: Raffaele Palladino e Fabio Grosso. Il primo sarebbe destinato a lasciare l’Atalanta dopo una stagione considerata deludente dalla famiglia Percassi. I nerazzurri, infatti, avrebbero già individuato in Maurizio Sarri il profilo ideale per aprire una nuova fase tecnica.

Palladino, nonostante le difficoltà vissute a Bergamo, continua comunque a godere di grande considerazione per il lavoro svolto e potrebbe rappresentare una soluzione giovane ma già preparata per la panchina del Napoli.

Fabio Grosso intriga De Laurentiis

Da monitorare anche il profilo di Fabio Grosso. L’ex campione del mondo starebbe attirando l’interesse di diverse società grazie all’ottimo campionato disputato con il Sassuolo. La formazione neroverde, neo promossa in Serie A, ha infatti mantenuto per gran parte della stagione una tranquilla posizione di metà classifica, sorprendendo molti addetti ai lavori.

Grosso piace per equilibrio tattico, capacità di lavorare con i giovani e gestione dello spogliatoio. Caratteristiche che avrebbero convinto De Laurentiis a inserirlo nella lista dei possibili candidati per il post-Conte.