Manuel Neuer, a 40 anni, tornerà a vestire la maglia della nazionale tedesca in vista dei Mondiali in Nord America. L’annuncio è arrivato dal commissario tecnico della Germania, il portiere e capitano del Bayern Munich aveva deciso alla fine dell’estate 2024 di lasciare la nazionale per concentrarsi esclusivamente sugli impegni con il club. La sua ultima presenza con la Germania risale a quasi 700 giorni fa, nella sconfitta contro la Spagna nei quarti di finale di Euro 2024.

Il significato del ritorno e le parole del CT

Il tecnico Julian Nagelsmann ha voluto sottolineare con forza l'importanza di questa scelta, ufficializzando il reintegro di Neuer e ribadendo la sua piena fiducia nelle capacità e nel ruolo del portiere come titolare indiscusso.

"Sì, conto su Manu come numero uno. Per quanto riguarda i portieri, il compito principale di un commissario tecnico è portare i tre migliori estremi difensori. Abbiamo deciso che Alex, Oli e Manu sono i tre migliori portieri del Paese. Per questo abbiamo contattato Manu per chiedergli se volesse tornare in nazionale. Tutti sanno che tipo di aura abbia Manuel e cosa porti a una squadra. Ha accettato di disputare un altro Mondiale. Contiamo su di lui come nostro numero uno, sapendo che abbiamo un’opzione di livello mondiale in Oli Baumann. La decisione è stata presa e, per me, è quella giusta".