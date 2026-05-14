Nicola Boscaro è il nuovo Chief Revenue Officer (CRO) del Venezia FC. L'importante nomina è stata ufficializzata dal club arancioneroverde attraverso i suoi canali ufficiali, segnando un passo significativo nella strategia di crescita della società lagunare. Boscaro, che approda al Venezia dopo aver ricoperto il ruolo di Sales Director del Milan, porta con sé una consolidata e vasta esperienza maturata nel dinamico settore sportivo e dell'intrattenimento, un bagaglio professionale che sarà fondamentale per gli obiettivi futuri del club.

Nel suo nuovo e strategico incarico, Boscaro avrà la responsabilità primaria di guidare l'intera strategia dei ricavi del Venezia.

Il suo mandato si concentrerà sull'accelerazione della crescita delle attività commerciali e sullo sviluppo di nuove e proficue partnership. Un focus particolare sarà dedicato al posizionamento del nuovo stadio come un vero e proprio polo di eccellenza, destinato a diventare un'avanguardia per eventi sportivi e di intrattenimento non solo a livello regionale, ma anche su scala nazionale. Ulteriori aree chiave del suo operato includeranno la valorizzazione ottimale dei diritti media del club e la costruzione di relazioni strategiche con i principali stakeholder istituzionali e culturali, sia a livello locale che internazionale, per massimizzare l'impatto e la visibilità del Venezia FC.

Le ambizioni del Venezia e le parole della Presidente

La neo presidente del Venezia, Francesca Bodie, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Boscaro, sottolineando la sua importanza per le ambizioni del club. "Nicola è uno dei dirigenti sportivi più esperti che io abbia mai incontrato", ha dichiarato Bodie, evidenziando la sua capacità nel "cambiare il modo in cui i club generano ricavi e rafforzano la notorietà del marchio a livello internazionale". La presidente ha inoltre ribadito la visione del club: "Desideriamo realizzare uno stadio di livello internazionale, che renda il Venezia FC una delle squadre di punta del calcio italiano, e che diventi un riferimento a livello mondiale per la musica e l'intrattenimento dal vivo".

Queste parole delineano chiaramente la direzione ambiziosa che il Venezia intende intraprendere sotto la nuova guida.

Il percorso professionale di Nicola Boscaro

Il profilo di Nicola Boscaro è caratterizzato da una solida e comprovata esperienza in settori cruciali quali sponsorship, media, partnership e vendita dei diritti. Prima di approdare al Milan e ora al Venezia, ha maturato significative esperienze professionali all'interno di realtà internazionali di spicco nel mondo dello sport e dell'entertainment, come DAZN ed EuroLeague. Questo percorso gli ha permesso di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e delle strategie più efficaci per la generazione di valore. Il suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rinnovamento della dirigenza del club, mirando a rafforzare in modo significativo la presenza commerciale del Venezia e a valorizzare il nuovo stadio come un elemento centrale e propulsore della complessiva strategia di crescita, consolidando la posizione del club sia in ambito sportivo che commerciale, in particolare nel campionato di Serie B.