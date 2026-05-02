Il nome di Victor Osimhen torna ad echeggiare fra le indiscrezioni di mercato internazionali e, ancora una volta, coinvolge anche la Juventus. Secondo le ultime voci provenienti dalla Spagna, il Galatasaray avrebbe fissato una valutazione clamorosa per il centravanti nigeriano: ben 150 milioni di euro. Una cifra da top assoluto del calcio europeo, che conferma quanto il club turco consideri Osimhen un patrimonio tecnico e finanziario da proteggere.

L’attaccante ex Napoli continua infatti ad attirare l’interesse delle grandi potenze continentali.

In prima fila ci sarebbe il Real Madrid, che avrebbe manifestato concretamente la volontà di approfondire la situazione. Ma non solo: anche Arsenal, Liverpool, Barcellona e la stessa Juventus starebbero seguendo con attenzione gli sviluppi, in vista di un possibile assalto futuro.

Real Madrid in prima fila, la Juve osserva da lontano

Il Real Madrid rappresenta senza dubbio una delle destinazioni più credibili per un profilo come Osimhen. La valutazione da 150 milioni, per quanto enorme, non spaventerebbe del tutto una società abituata a operazioni di questo livello.

Diverso il discorso per la Juventus. I bianconeri continuano a stimare il giocatore e non hanno mai realmente smesso di seguirlo, ma una cifra del genere rende oggi l’operazione quasi impossibile.

Damien Comolli e la dirigenza stanno lavorando a una costruzione sostenibile della rosa e investire una somma simile per un solo calciatore andrebbe completamente fuori dai parametri economici fissati dal club.

Un ritorno di fiamma che dipende dal prezzo

Per la Juventus si tratterebbe comunque di un vero e proprio ritorno di fiamma. Osimhen era già stato accostato con forza al club bianconero sia durante il mercato invernale di riparazione sia, ancora prima, nell’estate del 2025. Il suo profilo piace da tempo per caratteristiche tecniche e mentalità: è un attaccante che può spostare gli equilibri, trascinare il reparto offensivo e garantire quel salto di qualità che la Juve cerca da anni.

Tuttavia, perché questa suggestione possa trasformarsi in qualcosa di concreto, il Galatasaray dovrà inevitabilmente abbassare le proprie pretese.

A 150 milioni di euro, la Juventus non può realisticamente entrare in corsa. Solo davanti a una valutazione più accessibile, magari favorita dalla volontà del giocatore o dall’evoluzione del mercato, il club bianconero potrebbe pensare di riaprire davvero il dossier.

Per ora resta un sogno affascinante, ma molto distante. E mentre il Real Madrid osserva da vicino, la Juventus resta alla finestra, sperando che il prezzo di Victor Osimhen possa prima o poi diventare meno proibitivo.